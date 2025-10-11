Δεν ξανάγινε: Ο Λιάγκας τον πήρε τηλέφωνο για να του πει ότι κέρδισε αυτοκίνητο κι αυτός φώναζε «τώρα παίρνω την Αστυνομία»

Απίστευτη ελληνική τηλεόραση προσφέρει στιγμές έπους, ιδίως οι πρωινές εκπομπές. Στημένο να ήταν από τις πλάκες του Σεφερλή, του Φερεντίνου και του Μπονάτσου παλαιότερα, τέτοια επιτυχία δεν θα είχε.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα κλήρωσε ένα αυτοκίνητο. Πήραν τον νικητή τηλέφωνο στον αέρα για να του πουν, αλλά ο παρουσιαστής ήθελε να έχει λίγο αγωνία όμως όλο αυτό, να μην του το ανακοινώσει με τη μία. Τι το ήθελε;

Αφού τον ρώτησε αν είναι αυτός, ξεκίνησε να του κάνει ερωτήσεις: πόσο χρονών είναι, σε ποια περιοχή μένει, αν έχει αυτοκίνητο.

Ο τυχερός, ρωτούσε συνεχώς ποιος είναι και άρχισε να εκνευρίζεται, νομίζοντας πως του κάνουν πλάκα ή ότι είναι κάποιος από τους γνωστούς απατεώνες που παίρνουν καθημερινά τηλέφωνο.

Κάποια στιγμή ακούστηκαν γέλια από το πλατό και είπε έξαλλος: «Γελάτε; Τώρα θα πάρω την Αστυνομία».

Ο Γιώργος Λιάγκας του είπε, «πίστεψέ με, είναι για καλό», αλλά ο φίλος νευριασμένος έλεγε «τώρα παίρνω την Αστυνομία» και το έκλεισε.

Αφού τον κάλεσαν ξανά, ο Λιάγκας του το είπε με μία ανάσα: «Είμαι ο Γιώργος Λιάγκας από το «Πρωινό» κέρδισες ένα αυτοκίνητο, συγχαρητήρια».

Ζήτησε συγγνώμη ο φίλος και είπε πως τους ευχαριστεί πολύ, εξηγώντας πως έχει ένα σοβαρό θέμα που τον απασχολεί. Συμβαίνει... Καλοτάξιδο!

