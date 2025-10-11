Ατυχήματα πάνω στην πασαρέλα, συμβαίνουν συχνά, το θέμα είναι πως θα τα χειριστείς και η Μιχαέλα Κράβαρικ, η κόρη του θρυλικού βολεϊμπολίστα Αντρέι, αν και άπειρη, κατάφερε να ξεχωρίσει με τον καλύτερο τρόπο, στο τελευταίο επεισόδιο του GNTM 6 και να μπει μέσα στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής πασαρέλας, προέκυψε ένα μικρό ατύχημα με το ρούχο της, που θα μπορούσε να επηρεάσει την εμφάνισή της. Ωστόσο, η Μιχαέλα κατάφερε να το χειριστεί με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κριτών και τη θέση της στο σπίτι.

Διαβάστε ακόμα: GNTM 6: Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ άφησε άφωνους τους κριτές

Οι κριτές δεν έχασαν την ευκαιρία να την επαινέσουν. «Το χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά», ακούστηκε να λέει η Ζενεβιέβ, προσθέτοντας ότι η αντίδρασή της ήταν αυτό που αναζητά κάθε σχεδιαστής σε μια πασαρέλα: ψυχραιμία, δημιουργικότητα και αμεσότητα στη διόρθωση ενός απρόοπτου.

Μιχαέλα Κράβαρικ | Star

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ήταν αυτή που της το είπε, δείχνοντάς της ότι κάτι φάνηκε, συμφώνησε, σημειώνοντας ότι η Μιχαέλα έδειξε επαγγελματισμό που δεν συναντάς συχνά σε τόσο νεαρά μοντέλα.

Οι κριτές παρακολούθησαν μια πραγματική μάχη στην πασαρέλα, όπου η Μιχαέλα κατάφερε να αναδείξει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της, ενώ ταυτόχρονα διόρθωνε το ρούχο με απόλυτη φυσικότητα.

Διαβάστε ακόμα: GNTM 6: Τσαντίστηκε η Χριστιάνα με τους κριτές: «Να παίρνω τι; Τα λίγα τα λεφτά και να τρώω ώρες;»

«Κορίτσια, είστε υπέροχες. Φανταστικές. Περπατήσατε πάρα πολύ ωραία. Όμως, εγώ είδα ότι σε ένα ατύχημα η μία από τις δύο, το έφτιαξε και το έκανε πάρα πάρα πολύ ωραία και το καμουφλάρισε. Αυτό το twist που έκανε η Μιχαέλα.. Το ρούχο το έφερε έτσι. Το αξιολόγησε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί για να πούμε ότι θα πρέπει να μπει στο σπίτι, η Μιχαέλα. Συγχαρητήρια και στις δύο, βέβαια. Είστε υπέροχες. Μιχαέλα μου, εσύ παίρνεις τη θέση για το σπίτι. Καλώς ήρθες στο GNTM», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Τελικά, η Μιχαέλα κέρδισε τη θέση της στο σπίτι του GNTM, ενώ οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια και στην άλλη συμμετέχουσα για την προσπάθειά της. Η στιγμή αυτή απέδειξε πως στο παιχνίδι, η ικανότητα να διαχειρίζεσαι απρόοπτα και να μένεις συγκεντρωμένος μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αποχώρηση και την επιτυχία.

Μιχαέλα Κράβαρικ | Star

Με αυτήν την εμφάνιση, η Μιχαέλα απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει δυναμικά στο παιχνίδι και να αναδείξει το ταλέντο της σε κάθε μελλοντική δοκιμασία.

Διαβάστε ακόμα: GNTM 6: Πρώτα τρέλανε το ΣΕΦ και μετά «ξέρανε» τους κριτές: «Κουκλάρα, σέξι χωρίς καν να προσπαθεί»