GΝTM 6: Το sexy ατύχημα της Μιχαέλας Κράβαρικ - Της έδειξε η Ηλιάνα ότι κάτι φάνηκε

Τελικά, η Μιχαέλα κέρδισε τη θέση της στο σπίτι του GNTM.

Mikaela
Μιχαέλα Κράβαρικ | Star
Ατυχήματα πάνω στην πασαρέλα, συμβαίνουν συχνά, το θέμα είναι πως θα τα χειριστείς και η Μιχαέλα Κράβαρικ, η κόρη του θρυλικού βολεϊμπολίστα Αντρέι, αν και άπειρη, κατάφερε να ξεχωρίσει με τον καλύτερο τρόπο, στο τελευταίο επεισόδιο του GNTM 6 και να μπει μέσα στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής πασαρέλας, προέκυψε ένα μικρό ατύχημα με το ρούχο της, που θα μπορούσε να επηρεάσει την εμφάνισή της. Ωστόσο, η Μιχαέλα κατάφερε να το χειριστεί με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κριτών και τη θέση της στο σπίτι.

Οι κριτές δεν έχασαν την ευκαιρία να την επαινέσουν. «Το χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά», ακούστηκε να λέει η Ζενεβιέβ, προσθέτοντας ότι η αντίδρασή της ήταν αυτό που αναζητά κάθε σχεδιαστής σε μια πασαρέλα: ψυχραιμία, δημιουργικότητα και αμεσότητα στη διόρθωση ενός απρόοπτου.

Mikaela
Μιχαέλα Κράβαρικ | Star

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ήταν αυτή που της το είπε, δείχνοντάς της ότι κάτι φάνηκε, συμφώνησε, σημειώνοντας ότι η Μιχαέλα έδειξε επαγγελματισμό που δεν συναντάς συχνά σε τόσο νεαρά μοντέλα.

Οι κριτές παρακολούθησαν μια πραγματική μάχη στην πασαρέλα, όπου η Μιχαέλα κατάφερε να αναδείξει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της, ενώ ταυτόχρονα διόρθωνε το ρούχο με απόλυτη φυσικότητα. 

«Κορίτσια, είστε υπέροχες. Φανταστικές. Περπατήσατε πάρα πολύ ωραία. Όμως, εγώ είδα ότι σε ένα ατύχημα η μία από τις δύο, το έφτιαξε και το έκανε πάρα πάρα πολύ ωραία και το καμουφλάρισε. Αυτό το twist που έκανε η Μιχαέλα.. Το ρούχο το έφερε έτσι. Το αξιολόγησε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί για να πούμε ότι θα πρέπει να μπει στο σπίτι, η Μιχαέλα. Συγχαρητήρια και στις δύο, βέβαια. Είστε υπέροχες. Μιχαέλα μου, εσύ παίρνεις τη θέση για το σπίτι. Καλώς ήρθες στο GNTM», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

 

Τελικά, η Μιχαέλα κέρδισε τη θέση της στο σπίτι του GNTM, ενώ οι κριτές έδωσαν συγχαρητήρια και στην άλλη συμμετέχουσα για την προσπάθειά της. Η στιγμή αυτή απέδειξε πως στο παιχνίδι, η ικανότητα να διαχειρίζεσαι απρόοπτα και να μένεις συγκεντρωμένος μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην αποχώρηση και την επιτυχία.

Mikaela
Μιχαέλα Κράβαρικ | Star

Με αυτήν την εμφάνιση, η Μιχαέλα απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει δυναμικά στο παιχνίδι και να αναδείξει το ταλέντο της σε κάθε μελλοντική δοκιμασία. 

