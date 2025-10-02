Διαζύγιο Κίντμαν - Έρμπαν: Η «ρήτρα κοκαΐνης» και το μηνιαίο εισόδημα «μαμούθ»

Σοκάρει το συνδυασμένο μηνιαίο εισόδημα της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν που «βγήκε στη φόρα» , όταν η διάσημη ηθοποιός κατέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου καθώς και η περίεργη «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε συμφωνηθεί.

Η είδηση ​​του χωρισμού της Κίντμαν και του Έρμπαν έγινε γνωστή αυτή την εβδομάδα, με την Κίντμαν να καταθέτει δικαστικά έγγραφα στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου το διάσημο ζευγάρι περνάει τον περισσότερο χρόνο του με τα δύο παιδιά του, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Έκτοτε, πολλές λεπτομέρειες γύρω από τη σχέση τους έχουν έρθει στο φως, συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας στο προγαμιαίο συμβόλαιο του ζευγαριού, που υπογράφηκε πριν από τον γάμο τους τον Ιούνιο του 2006.

Με την ονομασία «ρήτρα κοκαΐνης», όπως αναφέρει το unilad, φαίνεται πώς ο Έρμπαν, ο οποίος στο παρελθόν είχε ανοιχτεί για τους αγώνες του με την κατάχρηση ουσιών, αν έκοβε τα ναρκωτικά και το αλκοόλ θα λάμβανε 600.000 δολάρια από την Κίντμαν για κάθε χρόνο που θα ήταν παντρεμένοι. Σε διάστημα 19 ετών γάμου, αυτό το ποσό ανέρχεται σε λίγο πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 600.000 δολάρια είναι πολύ περισσότερα από όσα βγάζουν οι περισσότεροι σε ένα χρόνο, η είδηση ​​αυτής της φερόμενης ρήτρας μας κάνει να αναρωτιόμαστε πόσα χρήματα βγάζει η Κίντμαν, με την καθαρή της περιουσία να εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, η περιουσία του Έρμπαν αναφέρεται ότι είναι περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth. Πώς λοιπόν αυτό αναλύεται σε μια μηνιαία πληρωμή;

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισαν το E! News και η Daily Mail, το ατομικό εισόδημα της Έρμπαν και της Κίντμαν αναλύθηκε λεπτομερώς προκειμένου να συμφωνηθεί η επιμέλεια των παιδιών του ζευγαριού.

Αυτό τα έγγραφα ανέφεραν το κοινό τους εισόδημα στο επιβλητικό ποσό των 200.000 δολαρίων, 100.000 δολάρια καθένας.

Το υψηλό εισόδημα του Έρμπαν προέρχεται από την εργασία του ως τραγουδοποιός, μουσικός και συνθέτης, καθώς και από τα χρήματα που βγάζει από τις περιοδείες του.

Όσο για την Κίντμαν, δεν κατέχει άδικα τον τίτλο της πιο ακριβοπληρωμένης ηθοποιού στον κόσμο το 2024, αφού πήρε περίπου 31 εκατομμύρια δολάρια χάρη στη συμμετοχή της σε ταινίες όπως: Lioness, The Perfect Couple, Expats, Babygirl και A Family Affair.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ούτε ο Έρμπαν ούτε η Κίντμαν θα πληρώνουν «οποιοδήποτε ποσό ή μορφή διατροφής ή συζυγικής υποστήριξης ο ένας στον άλλον».

Η Κίντμαν έχει ζητήσει την κηδεμονία για τις κόρες του ζευγαριού, με και τους δύο γονείς να έχουν υπογράψει πως η Σάντεϊ και η Φέιθ θα περνούν 306 ημέρες το χρόνο με την Κίντμαν και 59 ημέρες με τον Έρμπαν.