Διεθνής συνεργασία της ΕΡΤ: Η νέα σειρά με την υπογραφή του Λευτέρη Χαρίτου

Μετά τη «Μεγάλη Χίμαιρα» η ΕΡΤ ετοιμάζεται για μια νέα μεγάλη τηλεοπτική συμπαραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Πρόκειται για τη μίνι σειρά «Harmonia», που αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό κολοσσό ITV το προσεχές χρονικό διάστημα.
Η σειρά θα αποτελείται όπως και η «Χίμαιρα» από 6 ωριαία επεισόδια. Πρόκειται για ακριβή συμπαραγωγή των εταιριών Warp Films και Neda με τη συνεργασία της ΕΡΤ και του ITV. Η σειρά «Harmonia» με αναφορές στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον έχει τόπο πλοκής το Αιγαίο.
Το σενάριο υπογράφει η Βρετανίδα δημιουργός Hanna Jameson ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Λευτέρης Χαρίτος που αναγέννησε την Ελληνική μυθοπλασία με τις «Άγριες Μέλισσες». Τα γυρίσματα της σειράς που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά ευφυής δραματουργικά θα πραγματοποιηθούν στο Αιγαίο και στην Αθήνα.
