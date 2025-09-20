Δίκη Μαζωνάκη: Ο δικηγόρος του ανέβαλε εμφάνιση σε εκπομπή μετά από επιθυμία του τραγουδιστή

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέβαλε εμφάνισή του σε εκπομπή μετά από έκκληση του τραγουδιστή ώστε να μην δοθεί συνέχεια.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ήταν προγραμματισμένο να βγει στον αέρα της εκπομπής «Weekend.Live» προκειμένου να μιλήσει σχετικά με την δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ζήτησε από τον δικηγόρο του να μην εμφανιστεί για να μην συνεχιστεί ο διασυρμός του ονόματος του στα Μέσα, το οποίο και έγινε.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής της εκπομπής, Δημήτρης Πανόπουλος: «Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Είναι μόνο τηλεοπτικό θέμα. Γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα που η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη κατέθετε μηνύσεις.. μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη».

Η κατάθεση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη, διέρρευσε στις εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα εκθέτοντας πολλές λεπτομέρειες για ένα οικογενειακό ζήτημα αλλά και ενδεχομένως για ένα ζήτημα ψυχικής υγείας.

Ο Πανόπουλος δήλωσε πως δεν θα ξαναγίνει αναφορά στην εκπομπή του για το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι να υπάρξει κάποια εξέλιξη, ενώ αναφέρθηκε στον λάθος χειρισμό του θέματος από άλλες εκπομπές της τηλεόρασης.

«Δεν υπήρξε κανένας σεβασμός. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνει ο κ. Μερκουλίδης είναι το πιο σωστό από όλα. Περιμένω να δω αν το ΕΣΡ έχει κάποια αντανακλαστικά απέναντι σε φράσεις που δεν τιμούν την δουλειά μας», τόνισε.



