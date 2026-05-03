Δημοσιογράφος της ΕΡΤ το έριξε στην πλάκα - Με χριστουγεννιάτικο σκουφί στον χιονισμένο Χελμό

Στην πλάκα το έριξε ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ με αφορμή τις περίεργες εικόνες που καταγράφονται στην περιοχή των Καλαβρύτων, όπου υπάρχει χιονόστρωση, παρότι είναι Μάης μήνας.

Ο Νίκος Γιαπρακάς εμφανίστηκε από τους πρόποδες του Χελμού για να περιγράψει τις «πρωτόγνωρες», όπως είπε και ο ίδιος εικόνες που καταγράφονται στην περιοχή, φορώντας ένα αγιοβασιλιάτικο σκουφί. Ξέρετε, αυτό το κόκκινο με τα λαμπάκια.

«Το σκουφάκι τιμής ένεκεν. Δεν το έχουμε ξαναζήσει, ακόμα και στον Χελμό. Μας θυμίζει Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα και είπαμε να το τιμήσουμε με το σκουφάκι» επεσήμανε οι δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης.

Σημειώνεται πως ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη καθώς υπάρχει χιονόστρωση σε πολλά σημεία της χώρας.

Στην Αχαΐα έχει χειμωνιάσει για τα καλά, με το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα να έχει γεμίσει χιόνι. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.