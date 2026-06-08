Dj Stephan: «Καλά κάνει η Έλενα Τσαγκρινού και προχωράει - Έχουμε συνεπιμέλεια του παιδιού»

Για τη σχέση του με την Έλενα Τσαγκρινού μετά τον χωρισμό τους μίλησε ο DJ Stephan, καθώς παραχώρησε δηλώσεις στο Πρωινό, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου.

«Δεν μ’ αρέσει να προκαλώ με τα προσωπικά μου. Και δεν συμβαίνει και κάτι με την Έλενα, δηλαδή ήμασταν και είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε δύο ώριμοι άνθρωποι και αυτό ξεκινάει απ’ τη σχέση μέσα και καταλήγει έτσι σε ένα χωρισμό. Έχουμε τρομερή επικοινωνία, είμαστε δύο πολύ καλοί γονείς και έχουμε το παιδί μας fifty-fifty. Μισό μήνα τον έχει η μαμά του, μισό μήνα τον έχω εγώ, έχουμε συνεπιμέλεια δηλαδή. Τα ‘χουμε βρει απ’ την αρχή και εννοείται δεν πρόκειται να χαλάσει αυτό», είπε αρχικά ο DJ Stephan.

Σε ερώτηση για το πώς βλέπει το επόμενο βήμα στην προσωπική ζωή της πρώην συντρόφου του, ο Dj Stephan απάντησε:

«Καλά κάνει. Όμορφη κοπέλα είναι, ελεύθερη είναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ελεύθερη ήτανε, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σου ‘πα, έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές με την Έλενα. Εγώ ήμουνα δίπλα της σε όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης. Ήμουνα στο πλευρό της. Αγαπιόμαστε ακόμα σαν άνθρωποι και νομίζω ότι δεν χωράνε εγωισμοί».

«Αυτή την περίοδο είμαι μόνος, τις μέρες που δεν έχω το παιδί. Τις μέρες που έχω το παιδί είμαι τέλεια. Έχω παρεούλα, ωραία. Είμαι ελεύθερος», ανέφερε ο ίδιος για την προσωπική του ζωή.