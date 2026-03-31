Δώρα Παντέλη: Παίκτης του MasterChef της χάρισε δαχτυλίδι - «Θα θυμώσει ο άντρας μου»

Πώς αντέδρασε η Δώρα Παντέλη, η οποία ήταν καλεσμένη χθες (30/3) στο Masterchef, όταν ο Γιώργος της χάρισε ένα δακτυλίδι.

MasterChef Δώρα Παντέλη
MasterChef: Δώρα Παντέλη | Star
Η Δώρα Παντέλη ήταν καλεσμένη χθες (30/3) στο MasterChef και κάποια στιγμή ο Γιώργος που είχε τα γενέθλιά του, την αιφνιδίασε χαρίζοντάς της ένα δαχτυλίδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν της γιαγιάς του

«Πόσο γίνεσαι; 32; Μικρός είσαι ακόμα, εντάξει, τι να πούμε και εμείς. Θα θυμώσει ο άντρας μου, αλλά θα το πάρω», είπε χαρακτηριστικά η Δώρα Παντέλη, με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να σχολιάζει με χιούμορ: «Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό».

Τότε η Δώρα Παντέλη, η οποία είχε φορέσει το δακτυλίδι, ανέφερε ότι «δεν θα θυμώσει ο άντρας μου, θα του πω μου το έδωσε ο Γιώργος που είχε τα γενέθλιά του».

