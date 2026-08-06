Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Το καθηλωτικό τρέιλερ με Μπισμπίκη, Μυριαγκό και Κιμούλη

Ένα μυστικό που παρέμενε θαμμένο για δεκαετίες. Δυο φίλοι, που έχουν μεγαλώσει σαν αδέλφια. Μια γυναίκα που θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Το πρώτο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει εικόνες από έναν κόσμο, όπου ο έρωτας, τα ανομολόγητα μυστικά και τα ακατανίκητα συναισθήματα οδηγούν σε συγκρούσεις, που δοκιμάζουν κάθε ανθρώπινο δεσμό.

Το σενάριο της σειράς, που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη.

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Η υπόθεση της σειράς

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA αφηγείται μια ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να αποκαλύπτεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός και παρορμητικός άντρας που ζει με πάθος και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) ένας άνθρωπος που ορίζει τις επιλογές του με γνώμονα τη λογική και την ευθύνη. Η σχέση τους θα οδηγηθεί σε αναπόφευκτη ρήξη, όταν η γοητευτική Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη) θα μπει στη ζωή τους, θα ανατρέψει τις υπάρχουσες ισορροπίες και θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες και διλήμματα, που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσει.

Οι πρωταγωνιστές

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης