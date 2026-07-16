Δύο μαύρα πουκάμισα: Οι πρωταγωνιστές της σειράς και οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα».

Το backstage φωτογραφικό υλικό από τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, μάς μεταφέρει στην Κρήτη, όπου εκτυλίσσεται η ιστορία δύο αχώριστων, αδελφικών φίλων και μιας γυναίκας που θα μπει στη ζωή τους και θα ανατρέψει όσα θεωρούσαν δεδομένα, αρχής γενομένης από τη σχέση τους.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι χωρίς να το θέλουν – ή να το φαντάζονται – θα βρεθούν σε έναν κόσμο όπου τα μυστικά, οι ενοχές και τα πάθη θα καθορίσουν τη μοίρα τους.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Το σενάριο υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Στην ορεινή Κρήτη, ένας απρόσμενος έρωτας γίνεται η αφορμή για να διαταραχθούν ισορροπίες χρόνων. Φιλίες δοκιμάζονται, σχέσεις φτάνουν στα όριά τους και παλιές πληγές, που φαίνονταν να έχουν γλυκάνει με τον χρόνο, ανοίγουν ξανά.

Όλα ξεκινούν τη δεκαετία του 1980, όταν ένα τραυματικό περιστατικό καλύπτεται από τη σιωπή, με την ελπίδα, ότι θα μείνει για πάντα στο σκοτάδι. Όμως, το παρελθόν όχι μόνο δεν ξεχνιέται, αλλά χρόνια αργότερα επιστρέφει, με συνέπειες που θα σημαδέψουν τους πάντες.

Οι χαρακτήρες

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός και έντονος χαρακτήρας, που λειτουργεί με οδηγό το συναίσθημα και δεν διστάζει να ακολουθήσει την καρδιά του.

Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι ένας δάσκαλος που χαρακτηρίζεται από ψυχραιμία, υπευθυνότητα και βαθιά αίσθηση καθήκοντος απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά. Παρότι τους ενώνει μια δυνατή φιλία, οι δυο τους αναπόφευκτα θα συγκρουστούν.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μια δυναμική και γοητευτική κοπέλα, η παρουσία της οποίας θα «ξυπνήσει» κρυμμένα συναισθήματα, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιά ριζωμένες αντιθέσεις, που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να εκραγούν.

Δείτε backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Κρήτη:

Αεράκης, Κιμούλη | MEGA

Μάριος Καραμάνης και Αντώνης Μυριαγκός | MEGA

Μαριάννα Κιμούλη, Δανάη Μιχαλάκη, Μαρθίλια Σβάρνα | MEGA

Αιμιλιανός Σταματάκης | MEGA

Δημήτρης Καπετανάκος | MEGA

Οι πρωταγωνιστές

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάννης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».