Η ένταση πλανόταν για άλλη μία φορά στον αέρα, μεταξύ της Ράνιας Τζίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη, με αφορμή τις αποκλίνουσες απόψεις που είχαν οι συμπαρουσιαστές, για τον αντίκτυπο των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Νέα Δημοκρατία.

Με αφορμή είδηση που θέλει προστριβές εντός του κόμματος, λόγω των γαλάζιων στελεχών που βαίνουν προς άρση ασυλίας, ο κ. Πρετεντέρης σχολίασε πως η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέα «δεν είναι δικογραφία», αλλά απλά απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών, με τη Ράνια Τζίμα να απαυδεί φανερά.

Πρετεντέρης σε Τζίμα: «Έγινε κάτι κυρία Ράνια;»

«Τι εννοείς "που λέει ο λόγος δικογραφίες;". Αυτά είναι τα στοιχεία που αξιοποιεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία, τι "δεν υπάρχει δικογραφία", τι είναι αυτό;», ρώτησε ενοχλημένη η παρουσιάστρια.

Ο συμπαρουσιαστής συνέχισε εντούτοις τον σχολιασμό του, ενώ σε ένα σημείο η Ράνια Τζίμα άρχισε να κουνά αποδοκιμαστικά το κεφάλι της, με τον κ. Πρετεντέρη να διακόπτει και να λέει αιχμηρά: «Συμβαίνει κάτι κυρία Ράνια;».

Εκείνη τη στιγμή η παρουσιάστρια «τα έχασε», και απάντησε «Τα χαρτιά μου κοιτάω», αφήνοντας και ένα άβολο γέλιο.