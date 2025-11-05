«Έγκλημα κατά της τηλεόρασης»: Η νέα σειρά με Ναόμι Γουότς και Κιμ Καρντάσιαν που πήρε 0% στο Rotten Tomatoes

Παρά τη προσπάθεια της να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, η Κιμ Καρντάσιαν δεν κατάφερε να πείσει ότι μπορεί να φέρει εις πέρας τον ρόλο της ως ηθοποιός και χαρακτηρίστηκε ως «έγκλημα κατα της τηλεόρασης» ενόψει της πρεμιέρας της σειράς «All's Fair» που συμμετέχει.

Η Κιμ Καρντάσιαν κυριαρχεί στον χώρο των ριάλιτι εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά η εμφάνισή της στο νομικό θρίλερ της μικρής οθόνης του Ράιαν Μέρφι απογοήτευσε τους κριτικούς.

Η πολυδιάστατη σταρ πλαισιώνεται από μια δυναμική γυναικεία ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πάλσον και Τεγιάνα Τέιλορ, ωστόσο ούτε αυτό ήταν αρκετό για «σώσει» την ερμηνείας της, όπως αναφέρει το Daily Mail.

Η σειρά, η οποία κυκλοφόρησε τα τρία πρώτα επεισόδια της στο Disney+ και το Hulu αυτή την εβδομάδα, προωθείται έντονα εδώ και μήνες. Πριν από ένα χρόνο, οι θεατές του οικογενειακού ριάλιτι της Κιμ (μια άλλη παραγωγή της Disney/Hulu) είδαν τη Μέρφι και τη μητέρα της Κιμ, Κρις Τζένερ, να της προτείνουν την ιδέα, η οποία τελικά έγινε πραγματικότητα.

Τις τελευταίες ημέρες το καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Ναόμι Γουότς και η Νίσι Νας, έχουν κατακλύσει τα social media με viral βίντεο, ξεκινώντας μια παγκόσμια εκστρατεία διαφήμισης της σειράς, μαζί με εντυπωσιακά τρέιλερ. Ωστόσο, καμία προσεκτικά ενορχηστρωμένη τηλεοπτική σειρά και γυαλιστερή διαφήμιση δεν μπόρεσαν να σώσουν την σειρά από τις κριτικές των ειδικών.

Τα σημάδια ήταν εκεί, καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί προβολές τύπου, και έτσι οι κριτικοί κάθισαν να παρακολουθήσουν τα τρία πρώτα επεισόδια μετά την κυκλοφορία τους την Τρίτη (4/11), οπότε και ξεκίνησαν να πέφτουν «βροχή» οι κριτικές με μηδενικά αστέρια.

All's Fair: «Η χειρότερη τηλεοπτική σειρά της χρονιάς»

Μέχρι στιγμής, η σειρά έχει κερδίσει μια σπάνια βαθμολογία 0% στον ιστότοπο κριτικών Rotten Tomatoes. Ο Ben Dowell των Times δήλωσε στην κριτική του με μηδενικά αστέρια: «Αυτό μπορεί να είναι το χειρότερο τηλεοπτικό δράμα που υπήρξε ποτέ» ενώ η Kelly Lawler της USA Today δήλωσε ότι το δράμα ήταν τουλάχιστον «η χειρότερη τηλεοπτική σειρά της χρονιάς».

Πολλοί επιτέθηκαν στην Κιμ, η οποία διετέλεσε επίσης εκτελεστικός παραγωγός, με τον Dowell να γράφει: «Είναι η Kardashian μια πειστική δικηγόρος; Όχι, δεν είναι». Η Angie Han του The Hollywood Reporter γράφει ότι «η ερμηνεία της Kardashian, άκαμπτη και ανεπιθύμητη χωρίς ούτε μια αυθεντική νότα, είναι ακριβώς αυτό που αξίζει το σενάριο, επίσης άκαμπτο και ανεπιθύμητο χωρίς ούτε μια αυθεντική νότα».

Η Lucy Mangan για την The Guardian ξεκίνησε την κριτική της με τον στοχασμό «Δεν ήξερα ότι ήταν ακόμα δυνατό να γίνει η τηλεόραση τόσο κακή... Αλλά έκανα λάθος. Το All's Fair είναι απαίσιο». Αποκάλεσε την Κιμ «αθώα άχρηστη» ενώ έβαλε στο στόχαστρο τη δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Ναόμι Γουότς, η οποία, όπως λέει, «εκφωνούσε τις ατάκες της τόσο τολμηρά που σχεδόν ακούς τις αρθρώσεις της να τρίζουν».

Στο μεταξύ η Κιμ βρέθηκε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα για να παρουσιάσει τη νέα σειρά με τη συμπρωταγωνίστριά της Σάρα.

Κατά την εμφάνισή της στο The Graham Norton Show, είπε: «Δουλεύοντας με ένα τέτοιο καστ, ήθελα να βεβαιωθώ ότι ήμουν απόλυτα προετοιμασμένη». Συνέχισε: «Αυτό που μπορούσα να ελέγξω ήταν να γνωρίζω απόλυτα τις ατάκες μου, να είμαι στην ώρα μου και να είμαι εξαιρετικά επαγγελματίας.

«Αυτές οι γυναίκες είναι οι καλύτερες σε αυτό που κάνουν και απλώς τις παρακολουθούσα και τις μάθαινα κάθε μέρα. Ήταν τιμή μου και πέρασα υπέροχα» συμπλήρωσε η διάσημη επιχειρηματίας.