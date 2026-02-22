Μενού

Έχω Παιδιά: Πότε θα παιχτεί το επόμενο νέο επεισόδιο - Οι ημέρες και η νέα ώρα προβολής στο Mega

Το Mega βγάζει το Έχω Παιδιά από το πρόγραμμα της Κυριακής. Ποιες ημέρες και τι ώρα θα παίζονται τα νέα επεισόδια της σειράς, ξεκινώντας από αύριο Καθαρά Δευτέρα (23/2).

Η κωμική σειρά Έχω Παιδιά που αγαπήσαμε πέρσι, επέστρεψε τον Φεβρουάριο με τα νέα επεισόδια του δεύτερου κύκλου και μέχρι τώρα παιζόταν κάθε Κυριακή με διπλό επεισόδιο στο Mega.

Ωστόσο, αυτό αλλάζει από αυτή την εβδομάδα (23-27/2) και έτσι από αύριο Καθαρά Δευτέρα (23/2) το Έχω Παιδιά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 20.50.

Με άλλα λόγια, επιστρέφει στις ημέρες που το είχαμε συνηθίσει και την περσινή σεζόν, αποτελώντας μια απολαυστική εναλλακτική λύση απέναντι στις δραματικές σειρές των απέναντι σταθμών.

Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα Κυριακή (22/2) στις 21.00 θα δούμε μεν επεισόδιο της σειράς, αλλά θα είναι σε επανάληψη, ενώ στις 22.00 θα παιχτεί η ελληνική ταινία Ο Παπατρέχας με τον Θανάση Βέγγο.

