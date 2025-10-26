Μενού

«Έχω το τραγούδι μου!» – Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026

Η Evangelia επιστρέφει αποφασισμένη στη μάχη για τη Eurovision 2026 και σε έναν εθνικό τελικό που αναμένεται πιο ανταγωνιστικός από ποτέ.

Eurovision 2025 - Εθνικός Τελικός: Evangelia
Eurovision 2025 - Εθνικός Τελικός: Evangelia | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Evangelia επιστρέφει πιο αποφασισμένη από ποτέ για να διεκδικήσει ξανά το εισιτήριο της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Με ένα βίντεο που ανήρτησε από τη Νέα Υόρκη, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης, η ταλαντούχα τραγουδίστρια ανακοίνωσε πως βρήκε το κομμάτι που την εκφράζει απόλυτα.

«Έχω το τραγούδι μου», δήλωσε με ενθουσιασμό στους διαδικτυακούς της φίλους, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό.

Η ίδια είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην καταθέσει φέτος τραγούδι, όμως τελικά φαίνεται πως η έμπνευση ήρθε την κατάλληλη στιγμή.

Παράλληλα, η ελληνική αποστολή για τη Eurovision αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αφού μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί περίπου 70 τραγούδια στην ΕΡΤ.

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα για τον εθνικό τελικό είναι η Marseaux, ο Good Job Nicky, η Mikay, ο Claydee, η Τάνια Μπρεάζου, ο Zaf και η Πέννυ Μπαλτατζή.

Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, μέσα από τρεις βραδιές γεμάτες μουσική και αγωνία: δύο ημιτελικούς και έναν τελικό που θα κρίνει ποιος καλλιτέχνης θα σηκώσει τη σημαία της Ελλάδας στη σκηνή της Eurovision

