Είδα την πρώτη μου κορεάτικη σειρά και κατάλαβα γιατί όλοι έχουν κολλήσει με τις K-drama παραγωγές

Οι αργίες είναι για να ξεκουράζεσαι. Να παίρνεις τον απαραίτητο χρόνο με τον εαυτό σου και τους δικούς σου και να ευγνωμονείς για αυτές τις λίγες ήρεμες στιγμές.

Είναι φυσικά και για να φεύγεις μακριά από την Αθήνα και την κίνησή της, αλλά προφανώς έχουν όλοι την ίδια σκέψη, οπότε το να νιώσεις έστω και για δύο τρεις ημέρες πως η πρωτεύουσα είναι βιώσιμη είναι σίγουρο πιο δελεαστικό.

Οι αργίες είναι, επίσης, για να απολαμβάνεις μια καλή σειρά, που δεν είχες ιδέα ότι υπήρχε στο Netflix. Κάτι τέτοιο μου συνέβη, χθες.

Αποφάσισα να δω την πρώτη μου κορεάτικη σειρά (εντάξει το Squid Game δεν το μετράω, δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό των εν λόγω παραγωγών) και μετά από μπόλικα επεισόδια της μίας ώρας, κατάλαβα γιατί οι περισσότεροι γνωστοί μου έχουν κολλήσει με σειρές και ταινίες της Κορέας. Το Queen of Tears είναι αυτή η σειρά, η οποία είναι διαθέσιμη στο Netflix με 16 επεισόδια.

