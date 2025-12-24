Μενού

Είδαμε καλά; Η εικόνα από το Παρά Πέντε που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του Χρυσοστόμου στο νέο Maestro

Το spoiler που έγινε στο Reunion του «Παρά Πέντε» μαρτυρά ότι ο Γιώργος Χρυσοστόμου θα συμμετάσχει στον τελευταίο κύκλο του Maestro.

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου
Γιώργος Χρυσοστόμου | NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Όσοι είμαστε πραγματικοί fans του «Παρά Πέντε» παρακολουθήσαμε με νοσταλγία το Reunion και φυσικά παρατηρήσαμε την κάθε λεπτομέρεια...Μήπως στο επικό χθεσινό επεισόδιο έγινε spoiler για το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη;

Ο σκηνοθέτης αν και δεν είχε συμμετοχή στη σειρά του Mega, ένα επεισόδιο του θρηλικού «Παρά Πέντε», είχε έμμεση αναφορά στη σειρά «4» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Συγκεκριμένα, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε λάβει πρόστιμο από το ΕΣΡ φιλί μεταξύ δύο ανδρών το (όχι και τόσο μακρινό) 2009.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης με αφορμή το γεγονός, σατίρισε το πρόστιμο μέσα από τη δική του σειρά, στην επική σκηνή που η «Ζουμπουλία» κάνει βόλτα στα στενά της Μυκόνου και αντικρίζει ομόφυλα ζευγάρια. Μάλιστα, στην οθόνη αναγράφονται ποσά, που υποτίθεται ότι είναι οι χρηματικές ποινές του ΕΣΡ.

Ο Χριστόφορς Παπακαλιάτης εξήγησε τη σκηνή, που πολλοί θεατές δεν καταλάβαιναν μέχρι και σήμερα. Στο backround της περίπου δίλεπτης συμμετοχής του στο reunion, φαίνεται από οθόνες μοντάζ ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Δεδομένου ότι ο σκηνοθέτης, βρισκόταν στα γυρίσματα του Maestro, μήπως μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Γιώργος Χρυσοστόμου θα συμμετάσχει στο νέο κύκλο της αγαπημένης μας σιεράς;

 

