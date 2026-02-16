«Eίκοσι χρόνια ήμουν ακάλεστη» - To καρφί της Δάφνης Μπόκοτα για τη Eurovision

Σκληρή κριτική προς τη διοργάνωση της ΕΡΤ για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision, άσκησε η Δάφνη Μπόκοτα καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνα Καινούργιου.

Απευθυνόμενη στην Μπέσσυ Αργυράκη, που βρισκόταν στο πλατό η κ. Μπόκοτα είπε αρχικά: «Η επιτροπή έπρεπε να περιλαμβάνει και εσένα και άλλα πρόσωπα, ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτή τη σκηνή.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας πως είναι σίγουρη πως η αναφορά στο όνομα της κατά τη χθεσινή βραδιά προήλθε από πρωτοβουλία του Γιώργου Καπουτζίδη και όχι από την ΕΡΤ:

«Είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος την έκανε και τον ευχαριστώ πολύ. Η ΕΡΤ δεν θα το έκανε ποτέ. Είκοσι χρόνια ήμουν ακάλεστη, έκαναν ότι δεν υπάρχω. Όλα τα κανάλια ερχόντουσαν για να τους πω την γνώμη μου εκτός από την ΕΡΤ».

Και συνέχισε λέγοντας: «Η αγάπη του κόσμου ήταν στήριγμα γιατί η ΕΡΤ κάνει ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ, και ακόμα νομίζω».