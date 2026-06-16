«Είναι χρυσό παιδί» - Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μπήκε σε βίντεο κλήση με Τσαγκρινού και Λιάγκα στον αέρα

Για την νέα της σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα μίλησε η Έλενα Τσαγκρινού, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στο Πρωινό την Τρίτη 16 Ιουνίου. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε με βίντεο κλήση τον δημοσιογράφο και μίλησε και ο ίδιος στον αέρα της εκπομπής.

Αρχικά, η Έλενα Τσαγκρινού είπε για τη γνωριμία τους: «Ήταν να γίνει. Τον ρώτησα, με γνώριζες πριν;. Από τα τραγούδια ναι, σε ήξερα, εννοείται. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο. Φυσικά και τον ήξερα. Έχω και μία αδυναμία στον παππού προφανώς, έτσι; Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος.

Είμαστε περίπου ένα τρίμηνο. Είναι αληθινό. Αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός και λοιπά, και μια εικόνα. Είναι τζέντλεμαν. Προσέχει την κοπέλα του να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει. Οπότε, όπως και εγώ τον θαυμάζω. Γιατί χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους να σε ανεβάζουνε ψυχολογικά».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε με βίντεο κλήση από το κινητό του τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και όταν απάντησε άρχισε να ρωτάει τον δημοσιογράφο για την Έλενα Τσαγκρινού.

«Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό κορίτσι. Να την προσέχεις. Μην τη στριμώξεις πολύ… Μην τη στριμώξεις. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα χρυσό παιδί. Που εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει η ίδια για να ξανααποκτήσει στη δουλειά της αυτό που της αξίζει» είπε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προσθέτοντας:

«Και να σου πω κάτι; Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου μόλις μάθανε για μας, μου στείλανε —δεν θα πω ποιες είναι— μήνυμα για το πόσο καλό παιδί είναι. Και όλοι αυτό μου λένε! Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας δεν το βρίσκεις».

Οταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για το παιδί της τραγουδίστριας, εκείνος απάντησε: «Είναι η ζωή της. Δεν έχω να μεταβολίσω και να επεξεργαστώ κάτι. Τον άνθρωπο που τον γνωρίζεις, τον δέχεσαι και τον αγαπάς γι’ αυτό που είναι. Οπότε ακόμα παραπάνω βλέποντας πόσο αγαπάει το παιδί της και την οικογένειά της, και πόσο καλή σχέση έχει με τον πρώην σύντροφό της, αυτό είναι ένας λόγος ακόμα παραπάνω να θες τον άλλον. Οπότε ό,τι καλύτερο».