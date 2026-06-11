Κωνσταντάρας - Τσαγκρινού: Η πρώτη κοινή εμφάνιση και η «Κόκκινη Γραμμή»... στη Μαλέσκου

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνισή τους στη χθεσινή (10/6) συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου στο Κατράκειο Θέατρο της Νίκαιας με την κάμερα του Breakfast@Star να «τσακώνει» το ζευγάρι κατά την έξοδό του από τον χώρο και τον ρεπόρτερ της πρωινής εκπομπής να ρωτάει - μεταξύ άλλων - τον παρουσιαστή ποιο τραγούδι αφιέρωσε στη σύντροφό του.

Από πλευράς του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν φειδωλός στις δηλώσεις του και αρκέστηκε να πει: «Είμαστε μια χαρά. Βγήκαμε γρήγορα για να προλάβουμε το πλήθος, Την Κόκκινη Γραμμή της αφιέρωσα», ενώ από πλευράς της η Έλενα Τσαγκρινού δεν απάντησε αντίστοιχα.

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο η Ελένη Χατζίδου σχολίασε πως από τόσα τραγούδια που έχει πει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τον έρωτα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας της αφιέρωσε ένα τραγούδι χωρισμού.

«Τόσα τραγούδια... Η τραγουδίστρια που υμνεί τον έρωτα και της αφιέρωσε τραγούδι χωρισμού; Πες ένα Αν Υπάρχει Παράδεισος», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου να σχολιάζει πως «είναι ωραίο τραγούδι για τα επαγγελματικά. Για τα προσωπικά αφιερώνεις αυτό που λέει η Ελένη» και εκείνη να προσθέτει «ας το αφιέρωνε στη Μαλέσκου», μιας και οι φήμες θέλουν το δίδυμο Κωνσταντάρας - Μαλέσκου να «σπάει» την επόμενη σεζόν.