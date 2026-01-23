Μενού

Είναι οριστικό: Ο νέος ρόλος του Στέφανου Κωνσταντινίδη στην εκπομπή της Καινούργιου

Τι λένε οι πληροφορίες για την αντικατάσταση της Κατερίνας Καινούργιου όταν αποχωρήσει προσωρινά από την εκπομπή για να γεννήσει.

Παρά τις εκ νέου πληροφορίες για αντικατάσταση της Κατερίνας Καινούργιου από τον Μάρκο Σεφερλή στο τιμόνι της εκπομπής «Super Κατερίνα» την περίοδο που η οικοδέσποινα του πρωινού μαγκαζίνο του Alpha θα απουσιάσει με άδεια εγκυμοσύνης πηγές τόσο από τον Alpha όσο και από το περιβάλλον της παρουσιάστριας δεν το επιβεβαιώνουν.

Αντίθετα φαίνεται πως «κλείδωσε» ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σε ρόλο συντονιστή το διάστημα απουσία της κεντρικής παρουσιάστριας. Το πρωί της Τρίτης 20 Ιανουαρίου έγινε άλλωστε και η πρώτη άτυπη «πρόβα» καθώς η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε από το πλατό του «Super Κατερίνα» λόγω προγραμματισμένης εξέτασης. Το συντονισμό είχε ο στενός της συνεργάτης.

Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου αναμένεται η παρουσιάστρια να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι. H Κατερίνα Καινούργιου θα αποχωρήσει από την εκπομπή λίγες ημέρες νωρίτερα και είναι βέβαιο πως θα επιστρέψει πριν την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

 


 

