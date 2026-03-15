Εκατομμυριούχος ΑΝΤ1: Η ερώτηση που χάρισε 90.000 ευρώ – Έγραψε τηλεοπτική ιστορία ο Λευτέρης

Ένα βράδυ Κυριακής που θα θυμόμαστε για καιρό ήταν το χθεσινό, καθώς ο μεγάλος τελικός της Grand Prize Week του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» τα είχε όλα: αγωνία, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παλμό και ένα αστρονομικό ποσό!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο πλατό τον Λευτέρη, έναν παίκτη που αποδείχθηκε φτιαγμένος από «ατσάλι», καταφέρνοντας να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό και να «τινάξει την μπάνκα» στον αέρα.

Ο Λευτέρης, συνδυάζοντας την απόλυτη ψυχραιμία με τη μεθοδικότητα, «σκαρφάλωσε» με επιτυχία στο δέντρο των ερωτήσεων, εξολοθρεύοντας κάθε εμπόδιο. Κάπως έτσι, βρέθηκε απέναντι από τον παρουσιαστή για την 14η και προτελευταία ερώτηση του παιχνιδιού, διεκδικώντας το ιλιγγιώδες ποσό των 90.000 ευρώ.

Η ερώτηση που «έκοψε» την ανάσα στο πλατό

Η ερώτηση για τα 90.000 ευρώ | Ant1

Η αγωνία χτύπησε «κόκκινο» όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εκφώνησε την κρίσιμη ερώτηση που χώριζε τον Λευτέρη από μια μικρή περιουσία:

«Ποια χώρα θεωρείται ότι ξεκίνησε την παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου;»

Οι τέσσερις πιθανές απαντήσεις εμφανίστηκαν στην οθόνη, κάνοντας τους τηλεθεατές να κρατούν την ανάσα τους:

Α. Γερμανία

Β. Ρωσία

Γ. Νορβηγία

Δ. Αγγλία

Ο Λευτέρης, προσπαθώντας να τιθασεύσει το φυσιολογικό άγχος της στιγμής, ζύγισε τα δεδομένα και πήρε τη μεγάλη απόφαση, «κλειδώνοντας» την τελική του απάντηση: Α. Γερμανία.

Τα δευτερόλεπτα μέχρι την επιβεβαίωση φάνηκαν αιώνες, μέχρι που το πλατό σείστηκε από τη φωνή του παρουσιαστή! «Ναι, είναι αλήθεια! 90.000 ευρώ! Να το ξαναπώ; 90.000 ευρώ. Μπράβο Λευτέρη, πάρα πολύ ωραίο!» αναφώνησε εκστασιασμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αδυνατώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τον θρίαμβο του παίκτη.