Εκνευρίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου: «Γιατί με δείχνεις;» - Η άβολη στιγμή με το σάντουιτς

Δεν πρόλαβε να βάλει μπουκιά στο στόμα της η μέλλουσα μητέρα Κατερίνα Καινούργιου και ο σκηνοθέτης της «Super Κατερίνα» πρόδωσε την παρουσιάστρια ξανά και ξανά με τα πλάνα του.
Την ώρα που η Βάσια Μαυράκη έκανε τις προβλέψεις για τα ζώδια, εκείνος έκανε πλάνα στην Κατερίνα Καινούργιου να προσπαθεί να φάει ένα γιγαντιαίο σάντουιτς. Τα άκομψα πλάνα έπαιξαν στον αέρα και η Κατερίνα Καινούργιου δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της που δεν κατάφερε να φάει ανενόχλητη μια μπουκιά.
Διαβάστε ακόμα: Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει 17 κιλά μέχρι τώρα - Σε δύο εβδομάδες μπαίνω στον ένατο»
«Τι με δείχνεις, ρε παιδάκι μου; Γιατί με δείχνεις;», αντέδρασε ενοχλημένη η παρουσιάστρια.
