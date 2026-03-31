Έκραξαν τον Λιάγκα στο Χ: Είπε πως δεν είχε πολύ κόσμο στο λαϊκό προσκύνημα της Μαρινέλλας

Στις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία για τη Μαρινέλλα στη Μητρόπολη της Αθήνας, ενώ από τις 8 το πρωί η σορός της αγαπημένης τραγουδίστριας είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, στο οποίο, όμως, ο Γιώργος Λιάγκας περίμενε να έχει περισσότερο κόσμο, όπως είπε μέσα από το Πρωινό.

«Περίμενα να υπάρχει μια ουρά, αλλά δεν βλέπω πλήθος κόσμου να συρρέει. Αν δεν το έλεγα, θα έσκαγα», είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας και στο X έπεσε... κράξιμο για τα σχόλια του παρουσιαστή του Πρωινού.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς επίσης να πάρετε μια γεύση από τα... «ευγενικά» tweets έπεσαν «βροχή» στο X.

«Κόσμος δεν υπάρχει, θέλω να το πω, μου κάνει εντύπωση. Περίμενα πραγματικά... Σε δυο ώρες τελειώνει η ιστορία, θα αρχίσουν τώρα να έρχονται και οι περιβόητοι αναγνωρίσιμοι καλλιτέχνες.

Περίμενα περισσότερο κόσμο να πάει σήμερα, η αλήθεια είναι. Δεν τους εμποδίζει η μέρα, είναι μια τέλεια μέρα, σχεδόν ανοιξιάτικη. Θα πάνε οι επώνυμοι, προφανώς, γύρω στη 1 παρά, γιατί στη 1 κλείνει το παρεκκλήσι. Εγώ δεν φιλτράρω τη γνώμη μου. Τον επώνυμο τον καταλαβαίνω.

Γιατί ο επώνυμος δεν θα πάει αχάραγα, σαν τον Τάκη τον Ζαχαράτο. Αν ένας άνθρωπος την τίμησε και την έκλαψε πέραν της οικογένειάς της, είναι ο Τάκης ο Ζαχαράτος. Να τα λέμε αυτά. Να αποδίδουμε στους ανθρώπους τα μπράβο για τις πράξεις τους.

Αν κάποιος την έκλαψε από όσους κλαίνε στις τηλεοράσεις και πόνεσε, είναι ο Τάκης. Δεν είναι εύκολο να κάτσεις έξι ώρες εκεί, είναι δύσκολο.

Στους πολιτικούς, αν σήμερα ήταν ένας πολιτικός θα ήταν ουρές κόσμου. Μια σπουδαία Ελληνίδα... Περίμενα 11 η ώρα, σε δύο ώρες κλείνουν, μην περιμένετε να γίνει χαμός.

Εγώ αυτό βλέπω. Περίμενα περισσότερο απλό κόσμο να πάνε, οικογένειες, άνθρωποι που μεγάλωσαν με τη Μαρινέλλα. Περίμενα μια ουρά, να βάζει ένα λουλουδάκι.

Δεν θα υπάρξει και στην πορεία! Περίμενα και ήλπιζα μέσα μου ότι θα έχει περισσότερο κόσμο, ανθρώπους που μεγάλωσαν με τη Μαρινέλλα. Περίμενα να υπάρχει μια ουρά, αλλά δεν βλέπω πλήθος κόσμου να συρρέει. Αν δεν το έλεγα, θα έσκαγα

Όταν βάζεις κιγκλιδώματα, περιμένεις ότι θα γίνει χαμός. Δεν βλέπω χαμό. Δε σημαίνει κάτι, δεν αφαιρεί κάτι από το μεγαλείο της Μαρινέλλας, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Έλεος, δουλεύει ο απλός κόσμος Γιωργάκη μου»: Μια γεύση από τα tweets

Ρε Λιάγκα ελεος... τι βλακεία ήταν αυτή που πέταξες πάλι;;; Δεν έχει λέει πολύ κοσμο... αχ θεέ...#toprwino — Liza rubia (@liza1984kastela) March 31, 2026

Ο κόσμος δεν έχει λεφτά και δουλεύει δεν μπορεί να πάρει άδεια για να πηγαίνει να αποχαιρετάει άγνωστους και ας είναι ειδωλα. Με δυσκολίες πάνε στους δικούς τους.Γιατι δεν άφησες την δουλειά σου να πας κι εσύ? #toprwino — 🌜The witch (@blackcatinjate) March 31, 2026

Ο Λιαγκας περιμενε να γινει το ιδιο που εγινε με τον Παντελιδη. Ο Παντελιδης ειχε φαν κλαμπ που ξεκινουσαν οι ηλικιες απο 10 ετων... το μεγαλυτερο ποσοστο στην κηδεια ηταν μεταξυ 15-35. Οποτε δε γινεται να εχει τον ιδιο κοσμο ο Μαρινελλα.. #toprwino — George Georgiadis (@2013Georgiadis) March 31, 2026

Δουλεύει ο απλός κόσμος Γιωργακη μου… που να τρέχουμε στη Μητρόπολη.. άρχισες τις μαλακιες, δεν κρατήθηκες.#toprwino — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) March 31, 2026

Ο κόσμος πηγαίνει συνέχεια το είπαν στην Φαίη και ο Λιάγκας επιμένει στις βλακείες του #toprwino — 1directniall5630 (@1directnia75565) March 31, 2026

Σε όλα τα σαιτ γράφουν πλήθος κόσμου, στο #toprwino είπαν δεν έχει κόσμο .. — glukeria 🫶 (@Glukeria00) March 31, 2026

Χιλιάδες κόσμος είπαν στην εκπομπή της Φαίης. Μπορεί να ησυχάσει ο Λιάγκας με τους κιτρινισμούς του #toprwino — 1directniall5630 (@1directnia75565) March 31, 2026

Το κοντρόλ δεν μπορεί να τον ενημερώσει ότι σήμερα είναι εργάσιμη μέρα; #ToPrwino — Marios Andriotis (@Smithjohnma) March 31, 2026

Ο Λιάγκας απορεί γιατί δεν υπάρχει κοσμοσυρροή στην Μητρόπολη για την Μαρινέλλα.

Το γεγονός ότι οι μισοί πάνε από περιέργεια και οι άλλοι μισοί για να τους πιάσει η κάμερα δεν το σχολιάζουμε...#toprwino — 🐾MandyBoo🧶اماندا (@MandyBoo2) March 31, 2026