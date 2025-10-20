Εκτελούσε τους εραστές στα αμάξια: Η σειρά του Netflix για τη σκοτεινή υπόθεση του «Δράκου της Φλωρεντίας»

Το 1974, ένα στυγερό έγκλημα θα συγκλόνιζε την ιταλική κοινωνία. Ένα νεαρό ζευγάρι που φιλιόταν σε ένα αμάξι στην περιοχή Sagginale, βορειοανατολικά της Φλωρεντίας, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Η υπόθεση είχε απασχολήσει για καιρό τις ιταλικές Αρχές λόγω των αναπάντητων ερωτημάτων, αλλά και της πρωτοφανούς σκληρότητάς της. Το στήθος και η ηβική περιοχή της γυναίκας είχαν μαχαιρωθεί 97 φορές.

Κανένα άλλο παρόμοιο έγκλημα δεν συνέβη ως τη δεκαετία του 80'. Όταν οι ειδήσεις της εποχής, άρχισαν να μεταδίδουν ξανά πως νεαρά ζευγάρια βρίσκονταν στα αμάξια τους μαχαιρωμένα. Το ανατριχιαστικό, κοινό χαρακτηριστικό ήταν πως αφού ο δράστης είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τα θύματά του, τότε προχωρούσε σε μαχαιρώματα και χειρουργικές τομές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν τότε γνωστά, τα κοινά χαρακτηριστικά των δολοφονιών έδειξαν ότι οι Αρχές είχαν να κάνουν με έναν κατά συρροή δολοφόνο.

Οι δολοφονίες του «Δράκου της Φλωρεντίας» που συντάραξαν την Ιταλία

Αυτή είναι μια από τις πιο βάναυσες και αινιγματικές υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την Ιταλία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο το Netflix. Πρόκειται για την σκοτεινή υπόθεση του «Δράκου της Φλωρεντίας», του κατά συρροή δολοφόνου που σκότωνε νεαρά ζευγάρια που εντόπιζε σε προσωπικές τους στιγμές.

Υπήρχε πάντα μια ανατριχιαστική τελετουργία στις δολοφονίες που έκανε. Τα θύματα ήταν νεαρά ζευγάρια τα οποία και παρακολουθούσε, ενώ όπως χαρακτηριστικά έχει γραφτεί, τα προσέγγιζε όταν βρίσκονταν σε προσωπικές στιγμές μέσα στο αυτοκίνητο. Σκότωνε πρώτα τον άνδρα και ύστερα ακρωτηρίαζε τη γυναίκα.

Ανεξιχνίαστα πάντως παραμένουν τα περισσότερα εγκλήματα που διέπραξε. Στις αρχές είναι γνωστό ότι δολοφονήθηκαν από αυτόν επτά ζευγάρια, κάποιοι όμως λένε ότι είναι οκτώ, ενώ τουλάχιστον άλλες 16 δολοφονίες έχουν συνδεθεί με την υπόθεση.

Η νέα αυτή σειρά αποτυπώνει την παράξενη υπόθεση, με κάθε ένα από τα τέσσερα επεισόδια να ξετυλίγει την ιστορία από ξεχωριστές οπτικές γωνίες. Σύμφωνα με όσους παρακολουθούν όμως την υπόθεση, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ταμπέλα «Δράκος» δεν είναι αντιπροσωπευτική. Είναι σχεδόν αδύνατο να συμπεράνει κανείς από τα στοιχεία ότι όλες οι δολοφονίες διαπράχθηκαν από έναν μόνο δράστη. Τα εγκλήματα φαίνονται συλλογικά: οι δολοφονίες πιθανότατα παρακολουθούνταν. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν σε έναν μόνο «δράκο» αλλά σε «δράκους».

Η συζήτηση σχετικά με την ταυτότητα του εγκληματία πρόκειται να αναζωπυρωθεί και να απασχολήσει ξανά τα ιταλικά μέσα αυτόν τον μήνα, με την κυκλοφορία της μίνι σειράς του Netflix με τίτλο «The Monster of Florence» του Stefano Sollima.

Η σειρά φέρει την υπογραφή των Λεονάρντο Φαζόλι και Στέφανο Σολίμα, θα ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix στις 22 Οκτωβρίου.