Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος και τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στην έναρξη

Χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε σήμερα Τρίτη (20/1) η Super Κατερίνα στον Alpha με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να εξηγεί στο τηλεοπτικό κοινό για ποιον λόγο απουσιάζει η παρουσιάστρια.

«Καλημέρα. Είστε στη συχνότητα του Alpha, είστε στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μόνο που σήμερα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την πρώτη καλημέρα δεν θα την πει το Κατερινάκι μας.

Δεν θέλω καθόλου να μου ανησυχείτε. Η Κατερίνα μας είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση.

Ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της, είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Μπορεί να καταφέρει και να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Άλλωστε, σήμερα ο Πέτρος Συρίγος, με την εξαιρετική ζαμπονοτυρόπιτα του, είναι και ο λόγος που η Κατερίνα μόλις τελειώσει τις εξετάσεις, θα σπεύσει για να είναι εδώ», κατέληξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.