Εκτός ΣΚΑΪ ο Μάρκος Σεφερλής - Γιατί χάλασε η συνεργασία

Δεν συνεχίζεται τελικά η συνεργασία του Μάρκου Σεφερλή με τον ΣΚΑΪ όπως ο ίδιος αποκάλυψε καλεσμένος στην εκπομπή «Σούπερ Κατερίνα».

«Επειδή τόσα χρόνια υπερασπίζομαι και υπηρετώ την κωμωδία, αυτό θέλει και ο κόσμος από μένα, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ. Τους έστειλα ένα μέιλ, τους ευχαρίστησα για τα δυο αυτά υπέροχα χρόνια και τους είπα απλά ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε. Μιλάγαμε για ένα σόου, απλά τα ‘βαλα κάτω, σκέφτηκα και είπα ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον.

Δεν με ενδιαφέρει να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Τους έγραψα ότι για καθαρά προσωπικούς λόγους θέλω να κάνω κωμωδία. Αυτή τη στιγμή συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι και είμαι σε τελικές κουβέντες. Ήδη δηλαδή μιλάω με ένα μεγάλο κανάλι και θα δώσω όλες τις παραστάσεις μου και οποιοδήποτε νέο πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το προορίσω γι’ αυτό. Θέλω να κάνω πια κωμωδίες, είτε σειρές είτε τηλεταινίες, και να της δίνω μετά για προβολή».

Πώς χάλασε η συμφωνία Μάρκου Σεφερλή και ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα είχε προκύψει τις τελευταίες 20 μέρες. Ο Μάρκος Σεφερλής υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία που είχαν οι δύο πλευρές για την τηλεοπτική επιθεώρηση με τίτλο «Suprise» και πρότεινε και πάλι νέα κωμική σειρά. Το «Ορκιστείτε παρακαλώ» ή κάποιο άλλο πρότζεκτ.

Το κανάλι δήλωσε πως επιθυμούσε να εφαρμοστεί η αρχική συμφωνία και μετά την ανταλλαγή των e mails η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών διακόπηκε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διατηρούν κακές σχέσεις.



