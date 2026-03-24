Ελένη Ράντου: «Θα ήταν και λίγο θλιβερό να δεις τους ήρωες του Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα»

Η Ελένη Ράντου τιμήθηκε σε ειδική εκδήλωση από τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και μιλώντας στις κάμερες, δεν έκρυψε ότι νιώθει «μεγάλη τιμή και ευλογία που έχει αυτή τη σχέση με το θέατρο με την ίδια να εξομολογείται ότι άργησε να πει μπράβο στον εαυτό της «γιατί είμαι πολύ αυστηρή και πολύ απαιτητική. Πρώτη φορά μπράβο στον εαυτό μου είπα στην τελευταία μου δουλειά».

Στη συνέχεια η κουβέντα πήγε και στο θρυλικό «Κωνσταντίνου και Ελένης» με την Ελένη Ράντου να εξηγεί πως «ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Δεν μπορώ να συμφιλιωθώ μαζί της».

Διαβάστε ακόμα: Το επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο IMDb

Μάλιστα, όταν οι ρεπόρτερ αναφέρθηκαν στις AI φωτογραφίες μέσα από το «σπίτι» του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού και της Ελένης Βλαχάκη που είχαν κυκλοφορήσει πριν από λίγο καιρό στα socal media με πολλούς χρήστες να την πατάνε και να πιστεύουν πως γυρίζονταν νέα επεισόδια, η αγαπημένη ηθοποιός ανέφερε:

«Πάντα υπήρχε ευσεβής πόθος να ξαναγυριστεί το Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγαλώνουμε και σε μερικά πράγματα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω.

Αυτοί οι ήρωες είχαν συγκεκριμένη ηλικία. Θα ήταν και λίγο θλιβερό να τους δεις σήμερα γιατί η ανεμελιά τους και το μυστικό τους ήταν στα νιάτα τους».