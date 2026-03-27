Ελίνα Παπίλα: «Το 'χω σκεφτεί, αλήθεια σας λέω, αν δεν υπάρχει γυρισμός θέλω να φύγω»

Στην θλιβερή ιστορία της νεαρής Νοέλια Καστίγιο, που έχει γίνει viral τα τελευταία 24ωρα επειδή επέλεξε να πεθάνει με ευθανασία, αναφέρθηκε η εκπομπή «Real View», με την Ελίνα Παπίλα να περνά σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στον αέρα της εκπομπής.

«Οι σκέψεις μου είναι μπερδεμένες. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με την όλη ιστορία. Αντιλαμβάνομαι και το δικαίωμα στη ζωή, αντιλαμβάνομαι ότι ο Θεός σου δίνει και σου παίρνει τη ζωή, αλλά δεν υπάρχει κριτήριο εδώ. Είτε είσαι με αυτό είτε είσαι με το άλλο. Δεν είναι ναι ή όχι, δεν είναι άσπρο-μαύρο. Μιλάμε για μια τραγική ιστορία ενός κοριτσιού και αυτό που με συγκλόνισε είναι ότι κατάλαβα ότι φεύγω για να σας εκδικηθώ; Σας αφήνω να πονάτε για μένα», είπε αρχικά η Ελίνα Παπίλα.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Εγώ άκουσα το πρωί τον Μητροπολίτη Ισπανίας, ο οποίος μίλησε και πάρα πολύ γλυκά, ότι ο Θεός παίρνει και δίνει ζωή, στα χέρια του Θεού είσαι… Από την άλλη όμως, μίλησε και σαν άνθρωπος και είπε ότι δεν είναι το κριτήριο είμαι υπέρ, είμαι κατά. Εδώ το κορίτσι υπέφερε πολύ.

Πονούσε σε βαθμό υπερβολικό, δεν το άντεχε. Και αν σκεφτώ, φύγω λίγο από το κορίτσι, γιατί πραγματικά αρρωσταίνω… Λέω εγώ: Αν δεν θέλω. Δεν θέλω να γίνω βάρος ποτέ σε κανέναν! Όταν μεγαλώσω, αν τυχόν, το ‘χω σκεφτεί, αλήθεια σας λέω! Ότι δεν θέλω να γίνω βάρος. Αν δεν υπάρχει γυρισμός, θέλω να φύγω».