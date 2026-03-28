Ελλάδα - Παραγουάη: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο αγώνας

Η Εθνική στο πρώτο φιλικό παιχνίδι στη διακοπή του Μαρτίου έπαιξε στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην Παραγουάη και γνώρισε την ήττα με 0-1.
Ο Ντιέγκο Γκόμες στο 52΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τους Λατινοαμερικάνους που προετοιμάζονται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο αγώνας προβλήθηκε από τον Alpha και κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό τηλεθέασης 17% στο δυναμικό κοινό και το 20,8% των τηλεθεατών στο γενικό σύνολο, φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο (21:30-21:45) στο 22,4%
Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης
Δυναμικό κοινό
- Ελλάδα – Παραγουάη – 17%
- Οι Αθώοι – 9,6%
- Ο Γιατρός – 8,4%
- Στην πίεση – 1%
- Εκτός σχεδίου – 0,9%
Γενικό σύνολο
- Ελλάδα – Παραγουάη – 20,8%
- Οι Αθώοι – 13,5%
- Ο Γιατρός – 8,7%
- Εκτός σχεδίου – 2,1%
- Στην πίεση – 1,6%
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.