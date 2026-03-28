Ελλάδα - Παραγουάη: Τι τηλεθέαση σημείωσε ο αγώνας

Η Εθνική στο πρώτο φιλικό παιχνίδι στη διακοπή του Μαρτίου έπαιξε στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην Παραγουάη και γνώρισε την ήττα με 0-1.

Ο Ντιέγκο Γκόμες στο 52΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τους Λατινοαμερικάνους που προετοιμάζονται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αγώνας προβλήθηκε από τον Alpha και κατάφερε να συγκεντρώσει ποσοστό τηλεθέασης 17% στο δυναμικό κοινό και το 20,8% των τηλεθεατών στο γενικό σύνολο, φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο (21:30-21:45) στο 22,4%

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Δυναμικό κοινό

Ελλάδα – Παραγουάη – 17%

Οι Αθώοι – 9,6%

Ο Γιατρός – 8,4%

Στην πίεση – 1%

Εκτός σχεδίου – 0,9%

Γενικό σύνολο

Ελλάδα – Παραγουάη – 20,8%

Οι Αθώοι – 13,5%

Ο Γιατρός – 8,7%

Εκτός σχεδίου – 2,1%

Στην πίεση – 1,6%