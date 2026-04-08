Ελληνικές ταινίες σήμερα Μ. Τετάρτη 8/4/2026: Το πλήρες πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 8/4

17:00 ΕΡΤ3 - Διακοπές στην Κολοπετινίτσα

Όλη η κοινωνία του χωριού, αλλά ιδίως ο πρόεδρος Θύμιος Ταμτούρλας και ο αγροφύλακας Μιλτιάδης Σουρβός υποδέχονται τον κύριο Τώνη και τη γυναίκα του, Τζούντι. Έχουν έρθει να περάσουν το μήνα του μέλιτος στην Κολοπετινίτσα.

Παίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Κώστας Χατζηχρήστος, Ρίκα Διαλυνά, Τάκης Χριστοφορίδης, Σπύρος Φωκάς, Νίκος Φέρμας, Λαυρέντης Διανέλλος, Χρήστος Τσαγανέας, Αλέκα Στρατηγού κα

17:55 ΣΚΑΪ - Δάκρυα για την Ηλέκτρα

Ο Γιώργος, ένας γοητευτικός οδηγός, παίρνει την θέση του σωφέρ στο σπίτι του πλούσιου Τάσου Πετρίδη και δημιουργεί ερωτικό δεσμό με τη γυναίκα του Λίνα Πετρίδη. Η αποκάλυψη της παράνομης σχέσης τους, θα γίνει η αιτία να πεθάνει ο σύζυγος της Λίνας. Έρχεται όμως η στιγμή, που η όμορφη κόρη τους, Ηλέκτρα, αποφασίζει να τους εκδικηθεί για τοn χαμό του πατέρα της, ρισκάροντας την ίδια της τη ζωή.

Παίζουν: Ζωή Λάσκαρη, Μαίρη Χρονοπούλου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάνος Κατράκης, Λάκης Κομνηνός, Δημήτρης Μπισλάνης, Λίζα Κουντούρη, Ειρήνη Κουμαριανού

20:15 ΕΡΤ1 - Θανασάκης ο πολιτευόμενος

Η νεαρή κόρη εύπορης οικογένειας μεγαλομπακάληδων επιστρέφει από την Ελβετία παντρεμένη μ’ έναν νεαρό επιστήμονα, τον Θανασάκη, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα αποφασισμένος να την «υπηρετήσει» ως πολιτικός.

Παίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Άννα Συνοδινού, Βύρων Πάλλης, Κάκια Παναγιώτου, Τζόλυ Γαρμπή, Δέσπω Διαμαντίδου, Γιώργος Μούτσιος, Νίκος Φέρμας, Παύλος Καταπόδης, Σπύρος Καψάλης, Τάκης Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Νάκος

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:40 Δουλικό Αμέσου Δράσεως

08:10 Τζο ο Τρομερός

09:35 Ραντεβού στην Κέρκυρα

11:00 Φουκαράδες και Λεφτάδες

12:40 Η Μοδιστρούλα

14:00 Ταπεινός και Καταφρονεμένος

16:50 Ο Μιμίκος και η Μαίρη

18:30 Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο

20:05 Πεθαίνω Κάθε Ξημέρωμα

22:00 Ένα Γελαστό Απόγευμα

23:40 Η Μοίρα του Αθώου

01:00 Κάτω τα Χέρια απ' τα Νιάτα (Χούλιγκανς)

02:45 Ζητιάνος μιας Αγάπης

04:10 Η Ταξιτζού

05:40 Ο Ποδόγυρος