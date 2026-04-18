Ελληνικές ταινίες σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου: Το πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 18/4/2026

13:00 ΕΡΤ1 - Αυτό Το Κάτι Άλλο

14:30 ΑΝΤ1 - Ένας τρελός, τρελός αεροπειρατής

16:15 STAR - Ο ρωμιός έχει φιλότιμο

17:45 ΣΚΑΪ - Οι Πόντιοι

20:40 ΕΡΤ1 - Η νύφη το 'σκασε

21:00 ALPHA - Μια Τρελλή... Τρελλή... Σαραντάρα

21:00 ΣΚΑΪ - Ραντεβού στον Αέρα

23:00 ΕΡΤ3 - Guest Star

23:00 ALPHA - Ο Περίεργος... Και ο Πρώτος Ματάκιας

00:30 ΕΡΤ3 - Στα Βήματά της – Μικρές Ιστορίες

Η ταινία της ημέρας

Η Νύφη το 'Σκασε

Η Καίτη, αρνούμενη να παντρευτεί τον ηλικιωμένο άντρα που της προξενεύουν οι γονείς της, το σκάει φορώντας το νυφικό της, και επιβιβάζεται στο φορτηγό ενός περιπλανώμενου εμπόρου. Ξεκινάει μια προσπάθεια για να βρει τον στρατευμένο αγαπημένο της, ο οποίος το σκάει και αυτός από την μονάδα που υπηρετεί για να την συναντήσει. Οι δυο νέοι ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση ο ένας από τον άλλον, και ξεκινά μια σειρά από σπαρταριστές περιπέτειες και συμπτώσεις με στόχο να ανταμώσουν.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος

Παίζουν: Τζένη Καρέζη, Θανάσης Βέγγος, Νίκος Ρίζος, Κούλης Στολίγκας, Γιάννης Γκιωνάκης, Paris Alexander, Πέτρος Κυριάκος, Γιάννης Μαλούχος, Αλέκος Τζανετάκος, Χριστόφορος Χειμάρας, Κώστας Μεντής, Περικλής Χριστοφορίδης, Αλέξης Σμόνος, Νίκος Πασχαλίδης, Έφη Καραϊσκάκη, Μαίρη Μεταξά, Λευτέρης Γυφτόπουλος, Γιώργος Σήφης, Υβόνη Βλαδιμήρου, Βασίλης Καΐλας, Νίκος Φλόκας, Λίλιαν Σουρτζή, Νίκος Τσούκας, Γιώργος Γρηγορίου

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:35 Οι Παπατζήδες

07:55 Πικρή Ζωή

09:25 Το Κορίτσι του Λούνα Παρκ

11:05 Ο Αγκαλίτσας

12:35 Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα

14:15 Πέντε Χιλιάδες Ψέματα

16:00 Η Μοδιστρούλα

17:20 Ο Φαφλατάς

18:50 Ο Λαγοπόδαρος

20:25 Καμικάζι Αγάπη μου

22:00 Μια Κυρία στα Μπουζούκια

23:40 Κομάντος και Μανούλια

01:20 Χριστίνα

02:50 Χαμένη Ευτυχία

04:20 Αλαλούμ