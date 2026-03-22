Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή 22/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Διαβάστε ακόμη: QUIZ: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Λάμπρου Κωνσταντάρα;
Ελληνικές ταινίες σήμερα
- 12:00 STAR Η Αλίκη στο Ναυτικό
- 13:00 ΕΡΤ1 Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα
- 14:30 ΑΝΤ1 Ο Γόης
- 15:45 STAR Κάλπικη Λίρα
- 17:35 ΣΚΑΪ Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του
- 20:00 ΕΡΤ1 Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
- 21:00 ΑΝΤ1 Παπαφλέσσας
- 21:00 STAR Ευτυχία
- 21:50 MEGA Ξύπνα Βασίλη
- 23:40 STAR Ο θησαυρός
- 01:00 ALPHA Πέσ' τα χρυσόστομε
Διαβάστε ακόμη: Ποιος είναι τελικά ο «Χαράλαμπος»; Ο Βελισσάριος Κοντογιάννης έκανε καριέρα ως κάδρο!
Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3
- 06:00 Ο λεφτάς
- 07:30 Είσαι στην ΕΟΚ, Μάθε για την ΕΟΚ
- 09:10 Ζητιάνος μιας Αγάπης
- 10:40 Ζήτω η Τρέλλα
- 12:05 Τρεις Τρελοί για Δέσιμο
- 13:45 Έλα ν' Αγαπηθούμε Ντάρλινγκ
- 15:20 Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
- 17:10 Θηλυκή Εταιρεία
- 19:00 Οι Παπατζήδες
- 20:25 Ψυχραιμία, Ναπολέων!
- 22:00 Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά
- 23:30 Αμόκ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.