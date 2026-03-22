Ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου

Δείτε ποιες ελληνικές ταινίες του παλιού και του νέου κινηματογράφου προβάλουν σήμερα (22/3) τα «ελεύθερα» και συνδρομητικά κανάλια στην τηλεόραση.

Ελληνικές ταινίες σήμερα
Σκηνή από την ταινία Ξύπνα Βασίλη
Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή 22/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

  • 12:00 STAR Η Αλίκη στο Ναυτικό
  • 13:00 ΕΡΤ1 Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα
  • 14:30 ΑΝΤ1 Ο Γόης
  • 15:45 STAR Κάλπικη Λίρα
  • 17:35 ΣΚΑΪ Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του
  • 20:00 ΕΡΤ1 Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
  • 21:00 ΑΝΤ1 Παπαφλέσσας
  • 21:00 STAR Ευτυχία 
  • 21:50 MEGA Ξύπνα Βασίλη
  • 23:40 STAR Ο θησαυρός
  • 01:00 ALPHA Πέσ' τα χρυσόστομε 

Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3

  • 06:00 Ο λεφτάς
  • 07:30 Είσαι στην ΕΟΚ, Μάθε για την ΕΟΚ
  • 09:10 Ζητιάνος μιας Αγάπης
  • 10:40 Ζήτω η Τρέλλα
  • 12:05 Τρεις Τρελοί για Δέσιμο
  • 13:45 Έλα ν' Αγαπηθούμε Ντάρλινγκ
  • 15:20 Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
  • 17:10 Θηλυκή Εταιρεία
  • 19:00 Οι Παπατζήδες
  • 20:25 Ψυχραιμία, Ναπολέων!
  • 22:00 Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά
  • 23:30 Αμόκ

