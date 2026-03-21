Το πορτρέτο του το έχουν δει σίγουρα όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις δημοφιλείς ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. και όταν λέμε πορτρέτο, κυριολεκτούμε, καθώς ο Βελισσάριος Κοντογιάννης έκανε μια «δεύτερη καριέρα» όχι ερμηνεύοντας κάποιον ρόλο, αλλά ως κάδρο στον τοίχο!

Η φωτογραφία του συγκεκριμένου ηθοποιού φιγουράρισε σε δεκάδες ταινίες και πλάνα, της Finos Film, ως ντεκόρ, γεμίζοντας έτσι το κινηματογραφικό καρέ και εξυπηρετώντας τις ανάγκες των σκηνικών. Πώς όμως έφτασε η εικόνα του βετεράνου ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή το 1974, να «μπαίνει» σε τόσες ταινίες;

Η πρώτη εμφάνιση σαν... μακαρίτης!

Η αρχή έγινε από την ταινία του 1959 «Ο θησαυρός του μακαρίτη» με τη Γεωργία Βασιλειάδου και τον Βασίλη Αυλωνίτη. Η παρουσία του εκεί δεν ήταν τυχαία, αλλά εξυπηρετούσε το σενάριο. Ο Βελισσάριος Κοντογιάννης υποδυόταν τον... μακαρίτη. Ήταν ο άνδρας της Βασιλειάδου που είχε πεθάνει και το κάδρο του βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού. Σύμφωνα με το σενάριο, στο φινάλε της ταινίας το συγκεκριμένο κάδρο «ζωντάνευε» και έδινε την ευχή του στο ζευγάρι να ξεκινήσει μια κοινή ζωή.

Προφανώς, λοιπόν, τον φωτογράφησαν και κορνίζαραν τη φωτογραφία για να δέσει με το σενάριο της ταινίας. Ωστόσο το συγκεκριμένο κάδρο έμεινε στα πλατό της εταιρείας και όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα αντικείμενα, ξαναχρησιμοποιήθηκε στα επόμενα χρόνια σε άλλες παραγωγές ως ντεκόρ!

Η «δεύτερη καριέρα»

«Η φωτογραφία του μακαρίτη που ζωντανεύει στο φινάλε της ταινίας, χρησιμοποιήθηκε στα επόμενα χρόνια ως ντεκόρ σε πολλές ταινίες της Finos Film» αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της FF με τον σκηνογράφο Μάρκο Ζέρβα να είναι πιθανότατα ο... υπεύθυνος για τις επόμενες εμφανίσεις του κάδρου.

Για παράδειγμα, θα τον ξαναδούμε στην ταινία «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» να βρίσκεται κρεμασμένος (ως κάδρο) στον τοίχο του μαγαζιού. Θα ακολουθήσουν και άλλες ταινίες καθώς ήταν ο πατέρας του Μαυρογιαλούρου (Λάμπρου Κωνσταντάρα) στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» και ακόμα σε ταινίες όπως «Η κυρία του κυρίου», «Εχθρός του λαού», «Ο Αστερισμός της Παρθένου» κ.α. Άλλες φορές εξυπηρετώντας με την παρουσία του το σενάριο και άλλες απλώς για ντεκόρ.

Ποιος ήταν ο Βελισσάριος Κοντογιάννης

Ο ίδιος ο Βελισσάριος Κοντογιάννης είχε παρουσία σε αρκετές ταινίες του κινηματογράφου, περί τις 15 με τις επτά να είναι για τη FF. Η πιο χαρακτηριστική του εμφάνιση ήταν στον Ατσίδα, όπου ήταν ο πεθερός του Ντίνου Ηλιόπουλου.

Ο Κοντογιάννης γεννήθηκε το 1893 στην Κωνσταντινούπολη, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο σινεμά το 1917 στην ταινία «Η προίκα της Αννούλας», ενώ έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 1974.

