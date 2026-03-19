Ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση σήμερα: Πέμπτη 19 Μαρτίου

Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Πέμπτη 19/3, στην τηλεόραση.

17:00 Ο Κόσμος Τρελάθηκε ΕΡΤ3 / 19:00 ΕΡΤ World

Η όμορφη Καίτη, υπάλληλος του οίκου μόδας Πάτροκλου, είναι αρραβωνιασμένη με τον δικηγόρο Λυκούργο Καρανικολαρέα, αλλά αυτός φλερτάρει ασύστολα με άλλες γυναίκες, παρά τους όρκους πίστης και αφοσίωσης που της έχει δώσει.

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός. Σενάριο: Ερρίκος Θαλασσινός, Γιώργος Λαζαρίδης. Παίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Λίλιαν Μηνιάτη, Αλέκος Τζανετάκος, Κώστας Ρηγόπουλος, Σωτήρης Μουστάκας, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Γιώργος Μοσχίδης, Νίκος Φέρμας, Τάκης Μηλιάδης, Μαρία Μπονέλου, Μπάμπης Ανθόπουλος, Απόστολος Σουγκλάκος, Νίκος Νεογένης, Δημήτρης Καρυστινός

17:35 Ευτυχώς Τρελλάθηκα ΣΚΑΪ

Ο Χαρίλαος Μαραζιώτης είναι ένας καταστηματάρχης που χρωστάει σε όλη την αγορά και κινδυνεύει να πάει φυλακή, τόσο εξαιτίας των δανειστών του, όσο και εξαιτίας του ΙΚΑ και της εφορίας. Η γραμματέας και μνηστή του Ηρώ, επειδή είναι φτωχή, αποφασίζει να κάνει έναν πλούσιο γάμο με συνοικέσιο. Προξενήτρα είναι η Αντιγόνη, η οποία θέλει να παντρέψει τον Χαρίλαο με την ετεροθαλή μικρότερη αδελφή της, την Ισμήνη, η οποία όμως είναι ερωτευμένη με τον συνομήλικό της Θάνο. Η Ηρώ και η Ισμήνη, που έχουν πληροφορηθεί τα σχέδια του Χαρίλαου, συνωμοτούν για να αποτρέψουν τις ανεπιθύμητες γι' αυτές εξελίξεις. Ο Χαρίλαος αναγκάζεται να παραστήσει τον τρελό και κλείνεται σε φρενοκομείο. Οι δανειστές του, μόλις πληροφορούνται πως τρελάθηκε, αλλάζουν στάση απέναντί του, φιλοτιμούνται και τον απαλλάσσουν απ' τα χρέη, με αποτέλεσμα να γλιτώσει τη φυλακή και να παντρευτεί την Ηρώ.

Σκηνοθεσία: Κώστας Ανδρίτσος, Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης, Παίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Γκέλυ Μαυροπούλου, Δημήτρης Νικολαΐδης, Μάρθα Καραγιάννη, Άγγελος Μαυρόπουλος, Γιώργος Βελέντζας, Θανάσης Βέγγος, Σταύρος Παράβας

20:15 Ο Αισιόδοξος ΕΡΤ1

Δύο φίλοι έχουν ένα κατάστημα πώλησης μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ένας είναι αισιόδοξος, ενώ ο άλλος τα βλέπει όλα μαύρα. Ενώ προσπαθούν να κερδίσουν την αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων «Σαΐτα» από έναν δυνατότερο ανταγωνιστή, ένα ατύχημα γίνεται αφορμή να γνωριστούν με μία κοπέλα που θα τους βοηθήσει με τον τρόπο της.

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης. Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης, Πολύβιος Βασιλειάδης. Παίζουν: Κώστας Βουτσάς, Έλενα Ναθαναήλ, Ανδρέας Φιλιππίδης, Μαρίκα Κρεββατά, Γιώργος Γαβριηλίδης, Έλσα Ρίζου, Νίκος Ρίζος, Ειρήνη Δογάνη, Ελένη Δακορώνεια, Πέρσα Καμπάνη, Γιάννης Σμυρναίος, Νίκος Τσουκαλάς.

