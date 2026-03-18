Ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση σήμερα: Τετάρτη 18 Μαρτίου

Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 18/3, στην τηλεόραση.

17:00 Ό,τι Θέλει ο Λαός ΕΡΤ3/ 19:00 ΕΡΤ World

Ο Θανάσης υποκύπτει στις πιέσεις της γυναίκας του και αγοράζει ένα παλιό αυτοκίνητο που αποδεικνύεται σαράβαλο. Μέχρι να καταφέρει να το ξεφορτωθεί και να πάρει πίσω τα χρήματά του, θα μεσολαβήσουν αρκετές παρεξηγήσεις και μπερδέματα, κωμικές καταστάσεις και συναισθηματικά ευτράπελα.

Σκηνοθεσία: Μάριος Αδάμης. Σενάριο: Μάριος Αδάμης. Παίζουν: Γιάννης Γκιωνάκης, Κώστας Βουτσάς, Σπεράντζα Βρανά, Καίτη Λαμπροπούλου, Νίκος Φέρμας, Γιώργος Κάππης, Γιάννης Φέρμης.

17:35 Η Αμαρτία της Ομορφιάς ΣΚΑΪ

Ένας νεαρός εφοπλιστής, ο Αλέκος Βλαστός, παντρεύεται μια φτωχή κοπέλα, τη Ρένα, που έχει κερδίσει τον τίτλο της Σταρ Ελλάς. Η μητέρα του Αλέκου, η οποία διευθύνει την εφοπλιστική επιχείρηση της οικογένειας, αντιτίθεται σε αυτόν τον γάμο από την αρχή. Όταν το ζεύγος επιστρέφει από το γαμήλιο ταξίδι, η πεθερά προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους χωρίσει, με επώδυνες συνέπειες για όλους.

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης. Πρωταγωνιστούν: Μπέτυ Λιβανού, Νίκος Γαλανός, Τασσώ Καββαδία, Λευτέρης Βουρνάς, Λουΐζα Ποδηματά, Περικλής Χριστοφορίδης.

20:15 Χριστίνα ΕΡΤ1

Ο Λάζαρος εργάζεται σε μια καφετέρια και έχει πάθος με τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Η Χριστίνα έχει κολλήσει το μικρόβιο του αδερφού της και είναι πεπεισμένη πως έχει εντοπίσει τα ίχνη του «Φαντομά της Θεσσαλονίκης», ενός διαβόητου ληστή πολυτελών ξενοδοχείων.

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης. Πρωταγωνιστούν: Τζένη Καρέζη, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Γιώργος Βελέντζας, Άγγελος Μαυρόπουλος, Νικήτας Πλατής και Κώστας Παπαχρήστος.

