«Έμεινε» η Ηλιάκη με τον Χρήστο Σπανό: «Ίδιος, δεν έχεις γκριζάρει καν, ούτε μία τρίχα»

Ο Χρήστος Σπανός, τον οποίο φέτος βλέπουμε στο Grand Hotel του ΑΝΤ1, ήταν καλεσμένος σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (1/6) στο Νωρίς - Νωρίς της ΕΡΤ1 και οι παρουσιαστές, Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης, του επεφύλασσαν θερμή υποδοχή στο πλατό.

Ταυτόχρονα, όμως, σχολίασαν, με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού ο Κρατερός Κατσουλής και με απορία και καλοπροαίρετο χιούμορ η Μαρία Ηλιάκη το πόσο ίδιος έχει μείνει στο πέρασμα των χρόνων.

Από πλευράς του ο Κρατερός Κατσούλης ανέφερε ότι γνωρίζει τον Χρήστο Σπανό από το 1996 όταν και οι δύο έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην υποκριτική.

«Αυτό που λένε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι είναι ο Χρήστος. Του το λέω χρόνια. Γνωριστήκαμε το 1995-1996 στο Εθνικό Θέατρο, ήμασταν και οι δύο παιδιά, αυτός παρέμεινε. Είναι ίδιος. Άμα βρούμε μία φωτογραφία από τότε, θα σας τη βάλουμε για να δείτε πώς ήμασταν και πώς έμεινε», είπε χαρακτηριστικά ο Κρατερός Κατσούλης.

Την ίδια στιγμή η Μαρία Ηλιάκη κοιτούσε τον Χρήστο Σπανό, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τον ρόλο του Ερμή στη σειρά «Άκρως Οικογενειακό», με απορία και του είπε: «Κουκλάκι ζωγραφιστό είσαι, ρε παιδί μου. Δεν έχεις γκριζάρει καν, τίποτα, ούτε μία τρίχα».

«Έλα, έλα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια», απάντησε από πλευράς του ο Χρήστος Σπανός με τη Μαρία Ηλιάκη να αναρωτιέται: «Συγγνώμη, είστε έτσι όλο το σόι σου; Είστε όλοι νέοι; Το 'χεις ψάξει;»

Τότε ο Χρήστος Σπανός της απάντησε ότι οφείλει τη νεανική του όψη στον πατέρα του.

«Είχε σπάσει τα νεύρα της μάνας μου. Εκείνη άρχισε να βάφει τα μαλλιά της από τα 26 και εκείνος μετά τα 50», είπε ο γνωστός ηθοποιός με τους τρείς τους να αλλάζουν θέμα στη συνέχεια και να πηγαίνουν σε ένα θέμα που «πονάει»... το πολύ πρωινό ξύπνημα με τον ηθοποιό να παραδέχεται πως δεν είναι και πολύ φαν. Και ποιος είναι;