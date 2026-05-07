Μαρία Ηλιάκη: «Θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα πω, τον είχα για πεθαμένο»

Την είδηση του θανάτου του ιδρυτή του CNN, Τεντ Τέρνερ, μετέδωσε σήμερα (7/5) η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη να λέει πως τον θεωρούσε πεθαμένο προκαλώντας για μερικά δευτερόλεπτα αμηχανία στο πλατό.

«Τώρα θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα πω, τον είχα για πεθαμένο. Πίστευα ότι δε ζούσε», είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη με τον δημοσιογράφο της εκπομπής να λέει με αμηχανία: «Χμ, ναι οκ».

«Αυτός δεν είναι ο πρώην άντρας της Τζέιν Φόντα; Τον έθαψε κι αυτόν!», πρόσθεσε η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη να λέει με τη σειρά του: «Μπορεί επειδή δεν έχει παρουσία και πάρα, πάρα πολύ καιρό».

«Όχι, όχι. Είχα την εντύπωση ότι είχε πεθάνει νωρίτερα. Αυτή την εντύπωση είχα. Ζούσε όμως ο άνθρωπος», ανέφερε στη συνέχεια η παρουσιάστρια, εξηγώντας πως τον μπέρδεψε με τον Λάρι Κινγκ.