Εμφάνιση έκπληξη του Akyla σε σειρά της ΕΡΤ - Ο guest ρόλος πριν από τη Eurovision

Η ανατρεπτική κωμική σειρά του Στέφανου Μπλάτσου «Το Παιδί», χωράει ακόμα και τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, Ακύλα.

Πριν να τραγουδήσει το Ferto στη Βιέννη της Αυστρίας, ο Akylas ντυμένος στα κόκκινα αυτή τη φορά επισκέπτεται το Νεοχώρι όπου διαδραματίζεται η ιστορία που εμπνεύστηκε ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης και κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά.

Αφορμή για τα δύο επεισόδια στα οποία θα τον δούμε ένα χαρμόσυνο γεγονός που ενώνει όλο το χωριό σε ένα μεγάλο γλέντι.

Ο Akylas με το καστ της σειράς της ΕΡΤ «Το παιδί»

Ο ρόλος του Akyla στο «Παιδί»

Στο Νεοχώρι, η ώρα του πολυαναμενόμενου γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη έχει φτάσει και όλο το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό για τις ετοιμασίες. Οι αναποδιές δεν αργούν να κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής για τον γάμο, ο Akylas, αγνοείται… Με τη βοήθεια των «ειδικών» στα μυστήρια του χωριού, του Δημήτρη και της Ανθούλας, όλα βαίνουν καλώς και ο Akylas εμφανίζεται εγκαίρως στο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Πιο συγκεκριμένα, ο Akylas θα εμφανιστεί στη σειρά «Το Παιδί» της ΕΡΤ1, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 23:00.

Ο Akylas με τους πρωταγωνιστές της σειράς «Το Παιδί» | ΕΡΤ

«Δεν είναι πολύ διαφορετικός ρόλος, τον εαυτό μου έκανα. Είμαι σαν την παπαρούνα μέσα στο πράσινο. Είχα κάποιες ατάκες. Ήθελα από μικρός να παίξω και να μπω σε κάποια σειρά ή ταινία. Πήγε τέλεια, το διασκέδασα», δήλωσε ο τραγουδιστής μιλώντας στο «Στούντιο 4» για τον ρόλο του.

Οι εντατικές πρόβες για τη Eurovision

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις εντατικές πρόβες για τη Eurovision και δεν έκρυψε το άγχος του.

«Δεν κοιμόμαστε, είμαστε στην πρέσα για να φέρουμε την καλύτερη θέση που μπορούμε. Δεν νομίζω ποτέ στη ζωή μου να έχω τρέξει τόσο πολύ. Κάνουμε πρόβες και promo tour παράλληλα. Στις πρόβες πεθαίνουμε στα γέλια, περνάμε φανταστικά με τον Φωκά και το team. Νιώθω ότι μόλις τελειώσει όλο αυτό θα πέσω σε κατάθλιψη που δεν θα τους βλέπω κάθε μέρα.

Εννοείται ότι υπάρχει άγχος, εκπροσωπώ μια ολόκληρη χώρα και θέλω να τους κάνω περήφανους. Έχει αλλάξει η ζωή μου από εκεί που δούλευα service και τραγουδούσα στο Μοναστηράκι, τραγουδάω στη Ρουμανία και το Άμστερνταμ και παίζω σε σειρά», ανέφερε μεταξύ άλλων.