Το «Emily in Paris» έρχεται για γυρίσματα στην Αθήνα

Πρόκειται για ένα από τα mega hits του Netflix με εκατομμύρια φανατικούς θεατές ανά την υφήλιο. Η ερωτική – ρομαντική γυναικεία σειρά «Emily in Paris» θα ξεκινήσει τα γυρίσματα του έκτου κύκλου της τον επόμενο μήνα.

Η σειρά έχει ταξιδέψει σε πολλές πόλεις εκτός Παρισίων: Ρώμη, Σεν Τροπέ, Μεζέβ και Βενετία είναι μερικοί από τους κοσμοπολίτικους προορισμούς που λειτούργησαν ως τόποι πλοκής της δημοφιλούς σειράς.

Εδώ και καιρό ακουγόταν πως η σειρά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και spoiler μεγάλων sites του εξωτερικού, η πληροφορία επιβεβαιώνεται.

Για τον έκτο κύκλο της σειράς γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν τόσο στο Μόντε Κάρλο του Μονακό όσο και στην Ελλάδα με πιθανότερους προορισμούς τη Σαντορίνη και τη Μύκονο χωρίς βέβαια να αποκλείεται η Αθήνα.

Ως γνωστόν ο προηγούμενος κύκλος έβαλε στο «κάδρο» των εξελίξεων την Ελλάδα με την Emily (Lilly Colins) να λαμβάνει μια καρτ ποστάλ πρόσκληση από τον Gabriel για ένα ταξίδι στη χώρα μας με το ενδεχόμενο ενός restart στη σχέση τους.

Ο πασίγνωστος παραγωγός του Χόλιγουντ και της σειράς Darren Star («Χτυποκάρδια στο Beverly Hills», «Sex and the City») έχει πολλές φορές αναφέρει πως ο Gabriel είναι σημαντικός ήρωας για την πλοκή της σειράς αφήνοντας για το μέλλον όλα τα ενδεχόμενα επανασύνδεσης με την Emily ανοιχτά. Άλλωστε ήταν μια σχέση που «σημάδεψε» την κεντρική ηρωίδα.

Και καθώς οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα του νέου κύκλου με φανατικούς τηλεθεατές στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει τα ακριβή locations για

ευνόητους λόγους ακόμη δεν αποκαλύπτονται.

Το «Emily in Paris» βαδίζοντας αισίως προς την έκτη του σεζόν συνεχίζει να αποτελεί μια από τις πλέον επιτυχημένες σειρές του Netflix χωρίς σημάδια κόπωσης από το κοινό.

Ο 5ος κύκλος έκανε πρεμιέρα κατακτώντας αμέσως την δεύτερη θέση των δέκα δημοφιλέστερων προγραμμάτων της παγκόσμιας streaming πλατφόρμας σημειώνοντας 13,5 εκατομμύρια θεάσεις μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες προβολής του. Η δυναμική της σειράς διατηρήθηκε και τις επόμενες ημέρες.