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«Ένα ευχέλαιο το χρειαζόμαστε» - Η επική ατάκα του Πορτοσάλτε στον αέρα, για την χθεσινή του απουσία

Ο Άρης Πορτοσάλτε επέστρεψε στον αέρα του Live You μετά τη χθεσινή του απουσία από το πλατό, με την Μαρία Αναστασοπούλου να τον υποδέχεται θερμά, με όρεξη για πειράγματα.

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Άρης Πορτοσάλτε - Μαρία Αναστασοπούλου
Άρης Πορτοσάλτε - Μαρία Αναστασοπούλου | GLOMEX / ΣΚΑΪ
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Επέστρεψε στον άερα του «Live You» σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου ο Άρης Πορτοσάλτε, μετά τη χθεσινή του απουσία από το πλατό, με την Μαρία Αναστασοπούλου να τον υποδέχεται θερμά, με όρεξη για πειράγματα.

«Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξεματιαστούμε», του είπε πειρακτικά η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να απαντά με την επική ατάκα: «Ένα ευχέλαιο το χρειαζόμαστε και θα το κάνουμε και δημοσίως, θα φέρουμε έναν ιερέα».

Έπειτα ο διάλογος συνεχίστηκε, με την Μαρία Αναστασοπούλου να συνεχίζει να τον «πειράζει» και τον δημοσιογράφο να απάντα πίσω ακάθεκτος:

Μ.Α.: Όχι βρε Άρη μου, αυτό θυμίζει πολύ παλιά τηλεόραση…

Α.Π.: Τι να κάνουμε ρε Μαρία…

Μ.Α.: Και λέμε ότι ο κόσμος φεύγει από την τηλεόραση.

Α.Π.: Όχι, θα τον φέρουμε εμείς πίσω.

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