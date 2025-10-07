Εντ Γκιν: Η περίεργη συμφωνία του Χάναμ με τη γυναίκα του μετά τα γυρίσματα της σειράς

To method acting, η διαδικασία δηλαδή, της μετάβασης ενός ηθοποιού στο ρόλο του που καταλήγει ακραία, με τον ηθοποιό να γίνεται ο ρόλος του, είναι κάτι που κάτα κύριο λόγο προκαλεί τρόμο και έκπληξη σε όσους περιβάλλονται από ηθοποιούς με αυτή την παράξενη «ειδίκευση». Ο Τσάρλι Χάναμ, ο «Τζαξ Τέλερ» των "Sons of Anarchy" στη νέα σεζόν της σειράς του Netflix, "Monster" έκανε κάτι εντυπωσιακό: «έγινε» ο μανιακός δολοφόνος Εντ Γκιν.

Σε μια μανιακή σχεδόν αναζήτηση στοιχείων για τη ζωή του δολοφόνου που έγινε έμπνευση για ταινίες θρίλερ όπως το «Ψυχώ», ο Χάναμ αναζήτησε ηχητικά ντοκουμέντα με την φωνή του δολοφόνου, βρήκε εικόνες που έδειχναν πως ντυνόταν, έδωσε στο πρόσωπο του μια αποτροπιαστική εικόνα, για να θυμίζει τον Γκιν.

Σήμερα, οι απόψεις γι' αυτή την βιογραφική μίνι σειρά διίστανται, ανάμεσα στον έπαινο για τις ερμηνείες και την αποτύπωση ενός εφιαλτικού κλίματος και την αμφιβολία για το αν όντως προσθέτει κάτι στη μυθοπλασία των serial killers.

Ο ίδιος ο Χάναμ, μιλώντας στην εκπομπή Today, πάντως, επιχείρησε να μας ανοίξει διακριτικά την πόρτα στο «ταξίδι» της μεταμόρφωσης του σε αυτόν τον εφιαλτικό ήρωα, που σκότωνε για να ημερέψει το οιδιπόδειο σύμπλεγμα του.

Καταρχήν, ο Χάναμ ήθελε να μάθει πώς μιλούσε, πώς εκφραζόταν, πώς έκανε παύσεις ο Γκιν. Γι' αυτό και επικοινώνησε με τον παραγωγό του ντοκιμαντέρ "Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein" και κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε μια συνέντευξη 70 λεπτών με τον Γκιν που δεν είχε ποτέ δημοσιοποιηθεί, επειδή είχε κριθεί πως δεν ήταν νομικά αποδεκτή ως αποδεικτικό υλικό.

Αφού την άκουσε, είπε: «Άρχισα να τον βλέπω μέσα από μια σειρά από εκφράσεις και συμπεριφορές που είχε για να ευχαριστεί τη μητέρα του… από εκεί προήλθε η φωνή που υιοθέτησα»

Μια παράξενη αποφόρτιση

Ο Χάναμ επίσης αποκάλυψε και κατί ακόμα, εξίσου παράξενο. Ο διάσημος ηθοποιός είχε συμφωνήσει με τη σύζυγό του πως δεν θα γύριζε σπίτι μέχρι να έχει καταφέρει να αποβάλει πλήρως τον ρόλο του Έντ Γκιν.

Αυτό σήμαινε πρακτικά, πως ο Χάναμ έμεινε μια εβδομάδα έξτρα στο Σικάγο, ύστερα από την ολοκλήρωση της παραγωγής, για να αποφορτιστεί.

Ωστόσο, στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε πως στο φινάλε των γυρισμάτων, έκανε ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο μέχρι το σημείο όπου είναι θαμμένος ο Εντ Γκιν, στο Ουισκόνσιν.

Ο Χάναμ είπε «Σκέφτηκα πως θα ήταν ένας καλός τρόπος να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, να επισκεφτώ τον τάφο του, να του πω ό,τι ήθελα να του πω και, ουσιαστικά, να του ευχηθώ να έχουμε αφηγηθεί την ιστορία του με ειλικρίνεια και να του ξεκαθαρίσω ότι δεν θα τον έπαιρνα μαζί μου στο ταξίδι από ’δω και πέρα.»