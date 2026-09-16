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Ένταση μεταξύ Τζίμα και Πρετεντέρη: «Η φιλελεύθερη προσέγγιση περί ατομικής ευθύνης με ενοχλεί»

Προστριβές σημειώθηκαν στον αέρα του δελτίου ειδήσεων του MEGA μεταξύ της Ράνιας Τζίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη αναφορικά με το ζήτημα των γιατρών στο Κολωνάκι.

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Η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης
Η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης | Glomex
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Διαφωνία υπήρξε μεταξύ της Ράνιας Τζίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη αναφορικά με την ευθύνη που έχει ο καθένας ο οποίος επισκέπτεται ιατρεία σαν και αυτό της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Πρετεντέρης διερωτήθηκε αν αυτοί που πήγαιναν σε τέτοια ιατρεία είχαν ακούσει για τις υδροθεραπείες, την σαμανική ιατρική και άλλες τέτοιες πρακτικές. «Ήξεραν τι είναι η κβαντική ιατρική; Τι είναι αυτή η ιατρική παιδιά, ξέρετε;», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Η Ράνια Τζίμα, τόνισε πως δεν θέλει να ρίξει το βάρος στους ανθρώπους που πιθανώς έχουν «πάθει κιόλας», καθώς «αυτή η φιλελεύθερη προσέγγιση περί της ατομικής ευθύνης» την ενοχλεί.

«Τέλοσπαντων υπάρχει μια ατομική ευθύνη, αλλά είναι μικρή. Μάλλον το ιατρείο πήγαινε από στόμα σε στόμα καταφανώς. Αυτοί ήταν ξεσαλωμένοι και δεν γινόταν τίποτα», συμπληρώσε.

«Δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους», είπε καταληκτικά μετά τα λεγόμενα του Γιάννη Πρετεντέρη περί της σοβαρότητας που δεν έχουν τα άτομα που επισκέπτονται τέτοιου τύπου ιατρεία.

 

 

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