Ενθουσιάστηκε η Καινούργιου με την καλεσμένη της: «Εσύ είσαι έγκυος! Βλέπω καλά;»

«Ήρθε για το Πόρτο Λεόνε αλλά τι χαρά είναι αυτή μου μου δίνεις. Βλέπω καλά; Με το καλό εσύ είσαι έγκυος» αναφώνησε με ενθουσιασμό η Κατερίνα Καινούργιου μόλις αντίκρυσε την καλεσμένη της Μαριάννα Πολυχρονίδη στο πλατό της «Super Κατερίνα».

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή ήμουν έγκυος αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς. Το θέλαμε πολύ, είμαστε δέκα και μισό χρόνια μαζί. Δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας. Νομίζω είμαι πιο μεγάλη από σένα. Θα πηγαίνουμε καροτσάδα μαζί. Τα άγχη και τις αγωνίες προσπαθείς να τα ρυθμίσεις, κάνω και πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Έχω πάρει 9-10 κιλά» αποκάλυψε η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός πρόκειται να απολαύσει το προσεχές διάστημα και να απέχει από τη δουλειά. «Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω να του δώσω τον χρόνο που του αναλογεί» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Επειδή πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να μη συμβεί και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει ως ανθρώπους. Το προσπάθησα. Είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες γιατί έχω κλείσει τα 45».