Έντονος διάλογος Μπαλάσκα-Βούλγαρη: «Αγόρι μου διαφωνούμε εντόνως»

Ένας έντονος διάλογος ανάμεσα στον Σταύρο Μπαλάσκα και την Ανθή Βούλγαρη έλαβε χώρα στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αναστάτωση των πολιτών.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολίασε έντονα την ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή, λέγοντας:

«Το έχουμε ξεφτιλίσει λιγάκι όμως. Είμαστε στην εποχή των ψυχολόγων. Έσπασε το κινητό μου, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο μου. Νομίζω ότι σήμερα ο ήλιος είναι κάπως, πρέπει να πάω στον ψυχολόγο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ανθή Βούλγαρη αντέδρασε, επισημαίνοντας πως είναι λογικό οι πολίτες να αισθάνονται ανασφάλεια των πολιτών καθώς παρακολουθούν πολεμικές εξελίξεις.

«Βομβαρδίζεται το Ντουμπάι, μία χώρα που κάποιος επιλέγει γιατί θεωρεί ότι θα είναι ασφαλής. Δεν πάει σε εμπόλεμη ζώνη. Λοιπόν, αμέσως σου γεννάται μια ανασφάλεια για το τι θα γίνει», είπε η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλεσε «παράκρουση» την αντίδραση των πολιτών που έσπευσαν να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους, με την Ανθή Βούλγαρη να επιμένει ότι δεν πρέπει να ακυρώνονται από τη δημόσια συζήτηση τα συναισθήματα των πολιτών.

«Το να ακυρώνεις το συναίσθημα των ανθρώπων δεν θεωρώ ότι έχει θέση στη δημόσια συζήτηση. Δεν είμαστε εμείς εδώ οι άρχοντες του κόσμου για να πούμε ποιος θα έχει λογική και ποιος συναίσθημα», τόνισε.

«Θεωρούμε ότι οι μεγαλύτεροι των 30 και ειδικά όσοι έχετε περάσει και τα 50 ότι είστε οι τέλειοι; Το ότι τα παιδιά πηγαίνουν σε ψυχολόγο και είναι πιο ευαίσθητα μπορεί να είναι και καλό σημάδι», σημείωσε επίσης η Ανθή Βούλγαρη.

Παρότι ο Σταύρος Μπαλάσκας δεν διαφώνησε στο τελευταίο, η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε: «Αγόρι μου διαφωνούμε. Και διαφωνούμε και εντόνως. Ξέρεις ότι με αυτά τα θέματα είμαι πολύ ευαίσθητη», είπε κλείνοντας τη συζήτηση.