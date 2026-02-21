Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα - Σε ποιον θα πείτε χρόνια πολλά
Cupcakes | Pixabay
Σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του από Σχολαστικών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες:

  • Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
  • Παγκόσμια Ημέρα του Ξεναγού

Ανατολή ήλιου: 07:07

Δύση ήλιου: 18:10

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 4.1 ημερών

