Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Αντιοχείας, Ζαχαρίου πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Γ΄ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του από Σχολαστικών.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες:
- Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
- Παγκόσμια Ημέρα του Ξεναγού
Ανατολή ήλιου: 07:07
Δύση ήλιου: 18:10
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά
Σελήνη 4.1 ημερών
