Επέστρεψε στο δελτίο η Σία Κοσιώνη: «Πίσω στη θέση μου - Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη»

Μετά από έναν μήνα απουσίας, για ιατρικούς λόγους, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.
Κατά την έναρξη του δελτίου, δήλωσε: «Πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Πίσω στο δελτίο μας», είπε η δημοσιογράφος και αμέσως προχώρησε με τα θέματα της ατζέντας, με πρώτο, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή.
Διαβάστε επίσης: Σία Κοσιώνη: Επέστρεψε με μάσκα στο γραφείο - Η έκπληξη που την περίμενε
Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα έγραψε κατά την επιστροφή της στα γραφεία του σταθμού: «Μετά από έναν μήνα και κάτι επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω μετά από μια περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες» ανέφερε στο μήνυμά της δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις 19:45.
