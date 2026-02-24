Μενού

Σία Κοσιώνη: Επέστρεψε με μάσκα στο γραφείο - Η έκπληξη που την περίμενε

Η Σία Κοσιώνη έμεινε έναν μήνα μακριά από τους τηλεθεατές του δελτίου του ΣΚΑΪ αλλά επιστρέφει απόψε. Η έκπληξη που την περίμενε στο γραφείο.

Σία Κοσιώνη
Σία Κοσιώνη | Instagram/skaigr
Με προστατευτική μάσκα επέστρεψε στο γραφείο της στον ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη μετά την περιπέτεια με την υγεία της.

Η ανκοργούμαν χρειάστηκε να νοσηλευτεί αρχικά στη ΜΕΘ έχοντας προσβληθεί με το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου και να πάρει εξιτήριο τελικά μετά από περίπου δύο εβδομάδες από το νοσοκομείο συνεχίζοντας την ανάρρωση στο σπίτι της.

Έναν μήνα μετά, η πρώτη μέρα στο γραφείο συνοδεύτηκε από μηνύματα αγάπης από τους συναδέλφους της που γέμισαν το γραφείο με μπαλόνια και καρδιές. Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν άνοιξε την πόρτα.

«Μετά από έναν μήνα και κάτι επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω μετά από μια περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες» ανέφερε στο μήνυμά της δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ στις 19:45.

 

