Απόψε Τετάρτη (31/12), Παραμονή Πρωτοχρονιάς και στις 21.00 στο Mega θα δούμε και πάλι το reunion του «Παρά Πέντε» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ μετά την αλλαγή του χρόνου θα προβληθεί ξανά η φετινή sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και φτάσουμε στο - μάλλον πλέον μακρινό - 1996, σαν σήμερα, στο Mega βλέπαμε live το σόου «Μπράβο» με τη Ρούλα Κορομηλά και με τον Διονύση Σχοινά να κάνει on air πρόταση γάμου στην Καίτη Γαρμπή, την πρώτη που είδαμε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση.

Και αν η Καίτη Γαρμπή δεν περίμενε την πρόταση γάμου, η Ρούλα Κορομηλά σίγουρα δεν φανταζόταν ότι την καίρια στιγμή θα «παγιδευόταν» σε αμέτρητα μπαλόνια και θα πάλευε να «απεγκλωβιστεί» ενώ παράλληλα θα παρουσίαζε το «Μπράβο» σαν να μην τρέχει τίποτα.

Να θυμίσουμε ότι το 1996 οι δύο αγαπημένοι τραγουδιστές είχαν κυκλοφορήσει το ντουέτο «Ζήσαμε», το οποίο έκανε «χαμό» και έπαιζε παντού. Βέβαια, η γενικότερη σχέση τους δεν ήταν μόνο επαγγελματική και έτσι την παραμονή Πρωτοχρονιάς που ήταν και οι δύο καλεσμένοι στο σόου της Κορομηλά, ο Σχοινάς αποφάσισε να ζητήσει από τη Γαρμπή να τον παντρευτεί.

Όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος σε συνεντεύξεις του τα επόμενα χρόνια, αν και φοβήθηκε μη φάει on air χυλόπιτα, το τόλμησε με σύμμαχο τη Ρούλα Κορομηλά, η οποία γνώριζε αν μη τι άλλο την πρόθεσή του χωρίς να είναι «κλειδωμένο» ότι θα συμβεί κιόλας, όπως έχει εξηγήσει με τη σειρά της και η αγαπημένη παρουσιάστρια.

Το σίγουρο είναι ότι εκεί κατά τις 11 παρά το βράδυ όταν ο Σχοινάς έβγαλε από το σακάκι του το κουτάκι με το δαχτυλίδι και η Καίτη Γαρμπή δεν πίστευε στα μάτια και τα αυτιά της ενώ του έλεγε ότι είναι «τρελός» που έκανε κάτι τέτοιο on air, η Ρούλα Κορομηλά πάλευε να «καλύψει» το ευτυχές γεγονός παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπιζε: όλα τα μπαλόνια που είχαν πέσει από το ταβάνι για να είναι πιο grande το όλο θέαμα είχαν κυριολεκτικά κολλήσει πάνω της και την είχαν «πνίξει».

Όπως μπορούμε να δούμε στο 1:46 του παραπάνω βίντεο, για αρκετά δευτερόλεπτα η αγαπημένη παρουσιάστρια έχει κυριολεκτικά χαθεί από το πλάνο και ακούγεται μόνο η φωνή της, ενώ στη συνέχεια που τη βλέπουμε να αναδύεται μέσα από τα μπαλόνια, πάλι για μερικά δευτερόλεπτα τα μπαλόνια την κάλυπταν μέχρι τη μέση.

Μπορεί το πλάνο με την Κορομηλά να μην έχει μείνει τόσο στην τηλεοπτική ιστορία με τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν σε ζωντανή εκπομπή, όμως, η πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή έχει αφήσει εποχή και πλάνα της χρησιμοποιήθηκαν και στο ντουέτο «Πρωταγωνιστές» που κυκλοφόρησαν πέρσι με αφορμή τη συνεργασία τους σε νυχτερινό κέντρο.