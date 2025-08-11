Επίσημα η μεταγραφή Κουσουλού στον ΑΝΤ1: Οι δύο εκπομπές του και πότε ξεκινούν

Επίσημα ανήκει από το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) ο Πέτρος Κουσουλός στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Το κανάλι εξέδωσε σχετική ανακοίνωση που αναφέρει: «Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Πέτρο Κουσουλό.

Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του.

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1».

Η δυναμική παρουσία εξηγείται με την παρουσίαση δύο εκπομπών. Καθημερινής στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1 και βραδινής μια φορά την εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μεσημεριανή εκπομπή θα μεταδίδεται στη ζώνη 14.00 με 15.45 ή 16.00 και θα είναι κοινωνικού περιεχομένου με θεματολογία από το

αστυνομικό, το δικαστικό και το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Η προβολή του «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής του Πέτρου Κουσουλού.

Όσον αφορά στη βραδινή του εκπομπή είναι πολύ πιθανό να μεταδίδεται απέναντι από το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη τα βράδια της Παρασκευής.

Η βραδινή εκπομπή Κουσουλού θα έχει πιο έντονο το στοιχείο της έρευνας αλλά και δημοσιογραφικές αποστολές. Αρκετοί συνεργάτες του Πέτρου Κουσουλού από το Open μετακινούνται και αυτοί στον ΑΝΤ1, μεταξύ αυτών ο Θανάσης Κατερινόπουλος.

Η καθημερινή εκπομπή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ή την αμέσως επόμενη Δευτέρα στις 22 του μήνα. Η βραδινή εκπομπή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα λίγο αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.