Κοντά στο Mega o Μάρκος Σεφερλής - Η πρόταση που του έχει γίνει

Τις προχωρημένες επαφές που έχει με το Mega επιβεβαίωσε ο Μάρκος Σεφερλής καλεσμένος στη «Super Κατερίνα» ανήμερα της ονομαστικής εορτής της Κατερίνας Καινούργιου. «Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το Mega, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί».

O Μάρκος Σεφερλής δέχθηκε πρόταση συνεργασίας και από τον Alpha ωστόσο ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή προβάδισμα έχουν οι συζητήσεις με το Mega αν και μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν υπήρχε υπογεγραμμένη συμφωνία. Σε πρώτη φάση – και τουλάχιστον για αυτή την τηλεοπτική σεζόν – οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών συμπεριλαμβάνουν την προβολή των μαγνητοσκοπημένων θεατρικών παραστάσεων του Μάρκου πιθανόν τα βράδια του Σαββάτου. Αργότερα οι δύο πλευρές θα συζητήσουν και το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους.

Πάντως είναι δεδομένη η επιθυμία του Μάρκου Σεφερλή για επιστροφή στη μυθοπλασία με νέα κωμική σειρά. Η τελευταία συνεργασία του κωμικού ηθοποιού με το Μεγάλο Κανάλι ήταν την τηλεοπτική σεζόν 2014 – 2015 οπότε και ανέλαβε την πρωινή ζώνη του σταθμού παρουσιάζοντας το «Mega με Μια». Παράλληλα παρουσίασε και το βραδινό πρόγραμμα «One Mark Show» το οποίο δεν είχε πάρει ιδιαίτερα καλά στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen.

